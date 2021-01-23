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Burak Yılmaz, Mesut Özil hakkında verdiği cevapla gündem oldu!

Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil hakkında yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla tartışmalara neden oldu. Burak Yılmaz'ın bu cevabı sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan tepkiler verdi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:55
Burak Yılmaz, Mesut Özil hakkında verdiği cevapla gündem oldu!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, instagram canlı yayında kariyeri ile ilgili açıklamalar yaptı.

Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili sorulan soru üzerine tartışmaya konu olacak bir yanıt verdi.

Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e A Milli takım göndermesi

Yılmaz, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim." İfadelerine yer verdi.

Burak Yılmaz'ın bu cevabı sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya hesaplarından ünlü futbolcuya tepkiler verdi.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:55
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Anahtar Kelimeler:
MesutözilBurakYılmaz
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