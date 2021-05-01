Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz kaç yaşında? Burak Yılmaz kariyeri nasıl, hangi takımlarda oynadı?

Futbolcu olarak bilinen Burak Yılmaz, bu zamana kadar dört büyük takımda forma giyen oyuncular arasında yer alırken futbolcunun tekrardan ismi transfer haberlerine karıştı. Beşiktaş’ta kaleci olan futbolcu, başarıları ile Türk futbol tarihinde oldukça etkin rol oynamaktadır. Burak Yılmaz’ın kariyeri ve kim olduğu araştırılırken futbolcunun hangi takımlarda yer aldığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte ünlü futbolcu Burak Yılmaz hakkında merak edilen her şey ayrıntılı olarak haberimizde

Burak Yılmaz kimdir?

Bir süre Beşiktaş’ta kalecilik yapan ünlü futbolcu futbol hayatına Antalyaspor’un alt yapısından başlamıştır. 2006-7 sezonunda Beşiktaş’ta 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen oyuncu 2010 yılında ise Trabzonspor’a transfer olarak 2011-12 sezonunda oldukça aktif olarak kendini göstermiştir. O dönem 33 gol atan oyuncu gol kralı olarak adından söz ettirirken 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6 gol atarak Türkiye’nin en çok gol adan futbolcusu olarak tarihe geçmiştir.





15 Temmuz 1985 günü Antalya'da eski Beşiktaş kalecisi Fikret Yılmaz ve basketbolcu Belgin Yılmaz'ın oğlu olan Burak Yılmaz, küçük yaşlarda futbola ilgi duydu. Okul takımında oynayan oyuncu oradaki attığı goller ve paslarla dikkat çeken oyuncu Antalyaspor’a geçti.

13 yaşında Antalyaspor’un altyapısında oynayan oyuncu daha sonra PAF takımına yükseldi. PAF Lig’inde forma giyen oyuncu İstanbulspor mücadelesinde fark edildi ve U-17 milli takımında kadrolu yer aldı. Kamp çalışmalarında Selçuk İnan ile maç oynayan oyuncu İsrail maçında milli oldu. Daha sonra U-18 milli takımı için davet alan oyuncu 2002-2003 sezonunda Antalyaspor için imza attı. Fransa karşılaşmasında U-19 milli takımında hazırlanan oyuncu daha sonra Çanakkale Dardanelspord da kendini gösterdi. 18 yaşına gelen oyuncu 2004 senesinde İsviçre’de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında finale gden oyuncu 19 milli takımda yer aldı.

2002005 sezonunda ilk profesyonel lig kariyerinde gol atan oyuncu önemli başarılara sahip oldu. 2005-2006 sezonunda ise ilerleme kaydeden oyuncu forvet olarak devam etti ve birçok kişinin dikkatini çekti. 2006 senesinde U-21 milli takımda yer alan oyuncu beş gol attı. 2006 senesinde Azerbaycan maçında Türk milli futbol takımı teknik direktörü olan Fatih Terim, sayesinde aday kadroya dahil oldu. 2005-2006 sezonunda Lig A’da 24 maçta 9 gol atan oyuncu 2006-2007 sezonunda Beşiktaş’a transfer oldu.

Beşiktaş ve Burak Yılmaz

Burak, Jean Tigana'nın Yıldırım Demirören'e ısrarlı isteği sonucu 14 Haziran 2006'da Beşiktaş'a transfer oldu. 2006 senesinde Beşiktaş sezonuna süper kupa galibiyeti başladı. 6 Ağustos tarihinde Manisaspor’da ilk kez resmi Beşiktaş forması giydi. Sağ kanatta oynamayı seçen oyuncu 2006 Konyaspor’u 3-1 olarak yendi. 2 gol atan oyuncu bu anlamda ilk gollerini attı. Trabzonspor’da gol atan oyuncu beklenenin üstünde performans sergilemesi üzerine Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takımına oldukça katkı sağlayan oyuncu UEFA Avrupa Ligi’nin tüm maçlarında sahada yer aldı.





Manisaspor ve Burak Yılmaz

Beşiktaş, Filip Hološko'yu almak için 5 milyon euro + Koray Avcı ve Burak Yılmaz'ı Manisaspor'a verdi. Takımın ilk 11’inde yer alan oyuncu ilk golünü Denizlispor’da attı. Selçuk İnan ile tekrar bir araya gelen oyuncu ‘arkadaşlığı beni futbola döndürdü’ dedi. Uğur İnceman, Sezer Öztürk, Oğuz Sabankay, Nizamettin Çalışkan ve Ferhat Öztorun gibi genç isimler ile beraber olan oyuncu Manisaspor adına 9 gol attı. Manisaspor sezon sonunda alt lige düşmek durumunda kaldı ve Selçuk İnan Trabzonspor'a, Burak Yılmaz ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.





Fenerbahçe SK ve Burak Yılmaz

Eskişehirspor ve Burak Yılmaz

Burak Yılmaz, 28 Haziran 2008 günü Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 2008 yılında Gaziantepspor’da çıktı. Sağ kanatta yer alan oyuncu ilk 11’de yer aldı. 2008 yılında Galatasaray maçında gol atan oyuncu daha sonra Türkiye Kupası’nda 3 maçta yer aldı. Sivasspor kupa yarı final maçında 90.dakika oyuna giren oyuncu kupayı Beşiktaş maçında kaybetti. Süper Lig’te 7 maç forma giyen oyuncu MTK, Partizan, FC Porto, Arsenal FC ve FK Dinamo Kyiv karşısında oynadı. Bu anlamda Fenerbahçe serüveninde 16 maçta gol atamayan oyuncu etkisiz bir sezon geçirdi.

Fenerbahçe’de kötü bir sezon geçiren oyuncu daha sonra Eskişehirspor’da yer aldı. Kiralanan oyuncu ilk maçına Manisasporda çıktı. 90 dakika boyunca sahada yer alan oyuncu forvette Ümit Karan gibi isimlerle oynadı. Sağ açıkta yer alan oyuncu 14 maçta yer alırken Ligde Kasımpaşa ve Türkiye Kupası'nda Yalovaspor da gol attı. Denizlispor maçında asist yapan oyuncu Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Devre arasında ise tekrar takasın yaşanacağı öğrenildi. Fenerbahçe, Gökhan Ünal karşılığında Trabzonspor'a 3,2 milyon euro ile birlikte Burak Yılmaz'ı da verdi.





Trabzonspor ve Burak Yılmaz

2009-2010 yılında devre arasında Gökhan Ünal transferiyle takas edilen Burak Yılmaz, Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş ise oyuncuyu uzakta kullandı. Trabzon da kariyerinin en başarılı dönemlerini geçiren oyuncu Türkiye Süper Kupası Şampiyonu kadronun önemli parçası oldu. Trabzonspor’da oldukça etkili olarak kendini gösteren oyuncu birçok maçta goller atarak adını duyurdu. Maçlarda galibiyeti getiren oyuncu sezon sonunda Selçuk İnan ile birliktelik yaşadı. Bu sezonda 28 gol ile Alex de Souza'nın arkasında 20 gol ile tamamladı. Bu sayede Burak Yılmaz’ın 2,5 yıllık sözleşmesi 4 yıla uzatıldı. Süper Lig ikinci yarısında ise 32.lig golünü attı. Sezon sonunda ise toplam 34 lig maçında 33 gole ulaşarak tarihteki yerini aldı ve 2011-12 sezonunda attığı 33 golle gol kralı oldu.





Galatasaray ve Burak Yılmaz

Galatasaray kulübünde toplamda 141 maça çıkan oyuncu 82 gol atmıştır.





BEİJİNG GUOAN

16 Şubat 2016 tarihinde, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile sözleşme imzalamıştır. 2017 senesinde aile sebeplerinden kaynaklı takıma veda etti ve sözleşmesi feshedildi.





Trabzonspor ve Beşiktaş

Trabzonspor ile 2017-18 sezonunda yeniden karşılaştı. Daha sonra oyuncu Beşiktaş ile yollarına devam etti.

LILLE

Yıldız futbolcu bu sezon Fransa Ligi ekiplerinden Lille'e transfer oldu. Burak Yılmaz Lille formasıyla şu ana kadar 14 gol 5 asistlik katkı sağladı.