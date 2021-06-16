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Burak Yılmaz gruptan çıkmanın formülünü verdi!

İtalya maçında alınan mağlubiyet sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye A Mili Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz gruptan çıkmanın formülünü verdi. Açıklamalarında İtalya maçı sonrasında ki takım halini de anlatan Burak Türk taraftarlarına söz verdi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:07
Burak Yılmaz gruptan çıkmanın formülünü verdi!
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EURO 2020 grup aşamalarında İtalya karşısında mağlup olan A Milli Takımın tecrübeli ismi Burak Yılmaz’dan açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda kalan maçları kazanmak istediklerini belirten Burak İtalya maçı sonrasından da bahsetti.

EURO 2020 Avrupa Tunuvasına kötü bir başlangıç yapan Türkiye A Milli Takımı kaptanı Burak Yılmaz’dan önemli açıklamalar yapıldı. Açıklamalarında oyun ve oyun tarzı olarak İtalya karşısında yanlış yaptıklarını dile getiren Burak Türk futbol severleri mutlu edebilmek için kalan 2 maçları kazanacaklarını ve İtalya mağlubiyetini unutturacaklarını dile getirdi.

‘2 gün çok kötüydük’

İtalya maçı sonrasında ki 2 gün çok kötü olduklarını dile getiren tecrübeli oyuncu teknik direktör Şenol Güneş’in yaptığı toplantılar sonrasında takımı moda soktuğunu ve Galler maçına hazırladığını belirtti. 2 gün çok kırılgan olduklarını açıklayan Yılmaz yapılan toplantılar sonrasında taraftarlara kendilerini affettireceklerini ve Galler maçından galip ayrılacaklarını belirtti.

 

‘Formül 6 puan’

Gruptan çıkmanın formülünü soran muhabirlere cevap veren Burak Yılmaz ‘formül basit. Kalan 2 maçta 6 puan alarak gruptan lider veya ikinci olarak çıkmak istiyoruz.’ Yanıtını verdi. Azerbaycan halkına da teşekkür eden Burak Yılmaz İtalya’da deplasmanda olduklarını ancak Bakü’de oynanacak Galler maçında ev sahibi olacaklarını belirtti.

 


Son Güncelleme: 16.06.2021 18:07
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