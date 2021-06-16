Burak Yılmaz gruptan çıkmanın formülünü verdi!

EURO 2020 grup aşamalarında İtalya karşısında mağlup olan A Milli Takımın tecrübeli ismi Burak Yılmaz’dan açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda kalan maçları kazanmak istediklerini belirten Burak İtalya maçı sonrasından da bahsetti.

EURO 2020 Avrupa Tunuvasına kötü bir başlangıç yapan Türkiye A Milli Takımı kaptanı Burak Yılmaz’dan önemli açıklamalar yapıldı. Açıklamalarında oyun ve oyun tarzı olarak İtalya karşısında yanlış yaptıklarını dile getiren Burak Türk futbol severleri mutlu edebilmek için kalan 2 maçları kazanacaklarını ve İtalya mağlubiyetini unutturacaklarını dile getirdi.

‘2 gün çok kötüydük’

İtalya maçı sonrasında ki 2 gün çok kötü olduklarını dile getiren tecrübeli oyuncu teknik direktör Şenol Güneş’in yaptığı toplantılar sonrasında takımı moda soktuğunu ve Galler maçına hazırladığını belirtti. 2 gün çok kırılgan olduklarını açıklayan Yılmaz yapılan toplantılar sonrasında taraftarlara kendilerini affettireceklerini ve Galler maçından galip ayrılacaklarını belirtti.

‘Formül 6 puan’

Gruptan çıkmanın formülünü soran muhabirlere cevap veren Burak Yılmaz ‘formül basit. Kalan 2 maçta 6 puan alarak gruptan lider veya ikinci olarak çıkmak istiyoruz.’ Yanıtını verdi. Azerbaycan halkına da teşekkür eden Burak Yılmaz İtalya’da deplasmanda olduklarını ancak Bakü’de oynanacak Galler maçında ev sahibi olacaklarını belirtti.