Burak Yılmaz, Fransa’da Nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Burak Yılmaz, attığı bu goller sayesinde takımını Şampiyonluk yarışında tutmayı başardı. Göstermiş olduğu performanstan dolayı Nisan ayı en iyi futbolcuları arasında gösterilen Burak Yılmaz, Nisan ayı en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu. Lille taraftarı ondan övgüyle bahsederken başarılı oyuncu Fransa liginin önemli oyuncuları arasında bulunan Neymar, Mbappe ve Depay gibi oyuncuların arasından sıyrılarak ayın oyuncusu ödülünü almayı başardı. Aynı zamanda kendisi ligin yılın oyuncusu adayları arasında bulunuyor. Milli futbolcumuza Fransa kariyerinde başarılar diliyoruz ve şampiyonluk yaşamasını olmuyoruz.
Son Güncelleme: 13.05.2021 13:03