Burak Yılmaz, Fransa’da Nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi.

35 yaşında olmasına rağmen sezon başında Fransa’nın köklü kulüplerindentakımına transfer olan A Milli futbolcumuz, Fransa Ligi’nde adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Lille takımında göstermiş olduğu performans sayesinde takımını liderliğe taşıyan ve adım adım şampiyonluğa götüren Burak Yılmaz, takımıyla çıktığı 26 maçta 15 gol atarken beş tane asist yaptı. Aynı zamanda başarılı futbolcu Nisan ayı içerisinde oynadığı dört futbol müsabakasında üç gol atıp bir asist yaptı.

Burak Yılmaz, attığı bu goller sayesinde takımını Şampiyonluk yarışında tutmayı başardı. Göstermiş olduğu performanstan dolayı Nisan ayı en iyi futbolcuları arasında gösterilen Burak Yılmaz, Nisan ayı en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu. Lille taraftarı ondan övgüyle bahsederken başarılı oyuncu Fransa liginin önemli oyuncuları arasında bulunan Neymar, Mbappe ve Depay gibi oyuncuların arasından sıyrılarak ayın oyuncusu ödülünü almayı başardı. Aynı zamanda kendisi ligin yılın oyuncusu adayları arasında bulunuyor. Milli futbolcumuza Fransa kariyerinde başarılar diliyoruz ve şampiyonluk yaşamasını olmuyoruz.