Burak Yılmaz atıyor, Lille şampiyonluğa koşuyor!

Ligue 1’in 36. haftasının açılış maçında Lens ile Lille karşı karşıya geldi. Bu sezon ligde oldukça iyi bir performans gösteren ve şampiyonluğa koşan Lille, bu maçtan da galibiyetle ayrıldı. Milli yıldızımız Burak Yılmaz’ın 2 gol attığı maçı 3-0 kazanan Lille, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı daha dönmüş oldu. Lille’in son golünü David atarken, diğer milli yıldızlarımız Zeki Çelik 75 dakika, Yusuf Yazıcı ise 15 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla puanını 79 yapan Lille, maç fazlasıyla ikinci PSG’nin 4 puan önünde yer aldı ve liderliğini sürdürdü.
Lille sıradaki maçını Saint-Etienne ile evinde oynayacak. Lens ise Bordeaux deplasmanına konuk olacak.
Son Güncelleme: 07.05.2021 23:56