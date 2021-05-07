Burak Yılmaz atıyor, Lille şampiyonluğa koşuyor!

Ligue 1’in 36. haftasının açılış maçında Lens ile Lille karşı karşıya geldi. Bu sezon ligde oldukça iyi bir performans gösteren ve şampiyonluğa koşan Lille, bu maçtan da galibiyetle ayrıldı. Milli yıldızımız Burak Yılmaz’ın 2 gol attığı maçı 3-0 kazanan Lille, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı daha dönmüş oldu. Lille’in son golünü David atarken, diğer milli yıldızlarımız Zeki Çelik 75 dakika, Yusuf Yazıcı ise 15 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla puanını 79 yapan Lille, maç fazlasıyla ikinci PSG’nin 4 puan önünde yer aldı ve liderliğini sürdürdü.

Bu sezonun bir diğer flaş ekibi Lens ise maçtan puansız ayrıldı ve 56 puanda kaldı. Lens’te 35. dakikada Michelin ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından maç fazlasıyla 6. sırada yer alan Lens, Avrupa kupaları şansını zora sokmuş oldu.

Lille sıradaki maçını Saint-Etienne ile evinde oynayacak. Lens ise Bordeaux deplasmanına konuk olacak.