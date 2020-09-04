Burak Kapacak'ın menajeri açıkladı! Fenerbahçe'nin ilgisi var ama teklifi yok!

Transfer harekatına kaldığı yerden devam eden Fenerbahçe bu kez genç bir isimle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı Lacivertli ekip bir süredir ilgilendiği Burak Kapacak ile anlaştığı iddia edildi.

Bursaspor’da bulunan 20 yaşındaki genç oyuncu Burak Kapacak’ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Konu hakkında konuşan oyuncunun menajeri, büyük kulüplerin futbolcusu ile ilgilendiklerini, ancak henüz resmi bir teklif olmadığını dile getirdi.

Yaptığı transferler ile tüm ilginin odağında olan Fenerbahçe’nin geleceğe yatırım yapmak amacıyla genç oyuncu Burak Kapacak’ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Evet ilgi var ama

Transfer dedikodularına son noktayı koyan futbolcunun menajeri Necdet Ergezen oldu. Futbolcuları ile Fenerbahçe’nin ilgilendiğini doğrulayan Ergezen, Sarı Lacivertli ekibin resmi teklif yapmadığını duyurdu.