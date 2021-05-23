Bundesliga sona erdi

Bundesliga’da dün oynanan 34. hafta maçları sonucunda Avrupa’ya gidecek ve küme düşen takımlar netlik kazandı. Ligde haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden Bayen Münih, Allianz Arena’da Augsburg’u 5-2 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

Avrupa’ya Giden Takımlar

Borussia Dortmund, evinde Leverkusen’i 3-1 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Dortmund’un harika çocuğu Erling Haaland, Bundesliga’da 40 gol barajını aşan en genç futbolcu oldu. Ligin sürpriz ekiplerinden Wolfsburg evinde Mainz’a 3-2 yenilmesine rağmen ligi 4. Bitirerek devler liginde yer alacak. Eintracht Frankfurt ise sahasında Freiburg’u 3-1 yenerek ligi 5. Bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Union Berlin, Leipzig’i 2-1 mağlup ederek sezonu 6. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi’ne gitti. Leipzig ise 2. sırayı alarak Şampiyonlar Ligi’ne giden takımlar arasında yer aldı.

Son Üç Sırada Yer Alan Takımlar

Köln sahasında Schalke 04 takımını 1-0 yenerek ligde 16. sırayı aldı ve kümede kalma şansını Play-Out’a taşıdı. Werder Bremen ise zorlu Mönchengladbach deplasmanından 4-2’lik mağlubiyetle dönerek lige veda eden ikinci takım oldu. Schalke lige haftalar öncesinden veda etmişti.