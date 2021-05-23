Bundesliga sona erdi

Bundesliga’da dün oynanan 34. hafta maçları sonucunda Avrupa’ya gidecek ve küme düşen takımlar netlik kazandı. Ligde haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden Bayen Münih, Allianz Arena’da Augsburg’u 5-2 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.
Avrupa’ya Giden Takımlar
Borussia Dortmund, evinde Leverkusen’i 3-1 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Dortmund’un harika çocuğu Erling Haaland, Bundesliga’da 40 gol barajını aşan en genç futbolcu oldu. Ligin sürpriz ekiplerinden Wolfsburg evinde Mainz’a 3-2 yenilmesine rağmen ligi 4. Bitirerek devler liginde yer alacak. Eintracht Frankfurt ise sahasında Freiburg’u 3-1 yenerek ligi 5. Bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Union Berlin, Leipzig’i 2-1 mağlup ederek sezonu 6. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi’ne gitti. Leipzig ise 2. sırayı alarak Şampiyonlar Ligi’ne giden takımlar arasında yer aldı.
Son Üç Sırada Yer Alan Takımlar