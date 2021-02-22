Bugün tv'de kimin maçı var? 22 Şubat 2021 Pazartesi maç programı ve TV maç yayınları saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 22 Şubat 2021 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 22-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 22 Şubat 2021 Pazartesi Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 22 Şubat 2021 Pazartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 22 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

22 Şubat 2021 Pazartesi günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

22 Şubat 2021 Pazartesi TV'de bugünün maç programı...

13:30 | BB Erzurumspor vs Hatayspor | beIN SPORTS HD 1

13:30 | Tuzlaspor vs Boluspor | TRT Spor

14:15 | Twente vs Feyenoord | tivibu Spor 2

14:30 | Parma vs Udinese | beIN SPORTS HD 4

15:00 | West Ham United vs Tottenham | S Sport

15:00 | Montpellier vs Rennes | beIN SPORTS HD 3

15:30 | Anderlecht vs Kortrijk | tivibu Spor 3

15:30 | Augsburg vs Bayer Leverkusen | S Sport 2

16:00 | Sivasspor vs Kayserispor | beIN SPORTS HD 2

16:00 | Barcelona vs Cadiz | Spor SMART

16:00 | Gaziantep FK vs Antalyaspor | beIN SPORTS HD 1

17:00 | Nice vs Metz | beIN SPORTS HD 3

17:00 | Nimes vs Bordeaux | beIN SPORTS MAX HD 2

17:00 | RC Strasbourg vs Angers | beIN CONNECT

17:00 | Milan vs Inter | beIN SPORTS HD 4

17:00 | Lens vs Dijon | beIN SPORTS MAX HD 1

17:05 | Aston Villa vs Leicester City | S Sport

17:30 | Hertha Berlin vs RB Leipzig S Sport 2

18:15 | Real Sociedad vs Deportivo Alaves | Spor SMART

18:45 | PSV Eindhoven vs Vitesse | tivibu Spor 2

19:00 | Balıkesirspor vs Bursaspor | TRT Spor

19:00 | Fenerbahçe vs Göztepe | beIN SPORTS HD 1

19:05 | Lorient vs Lille | beIN SPORTS HD 3

19:30 | Arsenal vs Manchester City | S Sport

20:00 | Atalanta vs Napoli | beIN SPORTS HD 4

20:00 | Hoffenheim vs Werder Bremen | S Sport 2

20:30 | Huesca vs Granada | Spor SMART

22:00 | Man United vs Newcastle Utd | S Sport

22:00 | Ajax vs Sparta Rotterdam | tivibu Spor 2

22:30 | Ross County vs Celtic | tivibu Spor 3

22:45 | Benevento vs Roma | beIN SPORTS HD 4

22:45 | Antwerp vs Sint-Truiden | tivibu Spor 4

23:00 | Athletic Bilbao vs Villarreal | Spor SMART

23:00 | Paris Saint-Germain vs Monaco | beIN SPORTS HD 3

23:15 | Farense vs Benfica | S Sport 2