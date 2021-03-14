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Bugün tv'de kimin maçı var? 14 Mart 2021 Pazar maç programı ve TV maç yayınları saatleri

Bugün tv'de kimin maçı var? maç programı ve TV maç yayınları saatleri haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 14 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 12:30
Bugün tv'de kimin maçı var? 14 Mart 2021 Pazar maç programı ve TV maç yayınları saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 14 Mart 2021 Pazar

 

Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 14 Mart 2021 Pazar Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

14 Mart 2021 Pazar Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

14 Mart 2021 Pazar TV'de hangi maçlar var?

 

13.00 Jeonbuk – Gangwon / Bilyoner TV

13.00 Ulsan – Incheon/ Bilyoner TV

13.30 Jeju United – Pohang / Bilyoner TV

14.00 Qabala – Sebail / CBC Sport

16.15 Zira – Karabağ / CBC Sport

17.00 ATK Mohun Bagan – NorthEast Utd / Bilyoner TV

18.00 PSG – Sparta Prag / Bein Sports 4

20.00 Sparta Prag – Pribram / Bilyoner TV

20.45 VVV Venlo – Sparta Rotterdam / Bilyoner TV

22.00 Raith – Ayr / Bilyoner TV

22.00 Inveness – Morton / Bilyoner TV

22.45 Portsmouth – Sunderland / Bein Sports 4

23.00 Jong PSV – Dordrecht / Bilyoner TV

23.00 B.Dortmund – Sevilla / Bein Sports 2

23.00 Juventus – Porto/ Bein Sports 



Son Güncelleme: 14.03.2021 12:30
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