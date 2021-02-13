Bugün tv'de kimin maçı var? 13 Şubat 2021 Cumartesi maç programı ve TV maç yayınları saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 13 Şubat 2021 Cumartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 13-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 13 Şubat 2021 Cumartesi Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 13 Şubat 2021 Cumartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 13 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

13 Şubat 2021 Cumartesi günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

13 Şubat 2021 Cumartesi TV'de bugünün maç programı...

13:30

Bandırmaspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

13:30

Ümraniyespor - Eskişehirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 2

13:30

Kayserispor - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

15:00

Hamburg - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus

15:30

Nottingham Forest - Bounemouth

İngiltere Championship

Bein Sports 2

15:30

Leicester City - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

16:00

Trabzonspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Akhisarspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Granada - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart

17:00

Auxerre - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3

17:00

Torino - Genoa

İtalya Serie A

Bein Sports 4

17:30

Stuttgart - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

A Spor

17:30

B.Leverkusen - Mainz

Almanya Bundesliga

S Sport Plus

17:30

B.Dortmund - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus

18:00

Cartagena - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

18:00

Birmingham - Luton Town

İngiltere Championship

Bein Sports 2

18:00

Crystal Palace - Bunley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

18:15

Sevilla - Huesca

İspanya La Liga



D Smart Youtube Spor Smart Smart Spor HD

18:30

ADO Den Haag - PSV

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 2

19:00

Paris Saint Germain - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

19:00

Altay - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Napoli - Juventus

İtalya Serie A

Bein Sports 4

20:15

Mirandes - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:30

Union Berlin - Schalke 04

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus

20:30

St.Truiden - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3

20:30

Manchester City - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

20:30

Eibar - Valladolid

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD

20:45

Heracles - Ajax

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 2

21:00

Reims - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

22:30

Tenerife - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:45

Spezia - AC Milan

İtalya Serie A

Bein Sports 4

23:00

Lyon - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

23:00

Brighton - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

23:00

Barcelona - Alaves

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

23:30

Porto - Boavista

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus