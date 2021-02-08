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Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 8 Şubat 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Bugün maç varmı, hangi maçlar var? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 8 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 15:43
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 8 Şubat 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 8 Şubat 2021 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 8 Şubat 2021 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 8 Şubat 2021 Pazartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

8 Şubat 2021 Pazartesi  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

8 Şubat 2021 Pazartesi TV'de bugünün maç programı...

11:10 | Sydney vs Wellington Phoenix | beIN SPORTS HD 4

16:00 | Gaziantep FK vs Göztepe | beIN SPORTS HD 1

19:00 | Giresunspor vs Bursaspor | beIN SPORTS MAX HD 1

19:00 | Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor | beIN SPORTS HD 1

22:00 | Benfica vs Famalicao | S Sport 2

23:00 | Leeds United vs Crystal Palace | S Sport

23:00 | Atl. Madrid vs Celta Vigo | Spor SMART



Son Güncelleme: 08.02.2021 15:43
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