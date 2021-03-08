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Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 8 Mart 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 8 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:30
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 8 Mart 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 8 Mart 2021 Pazartesi Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 8 Mart 2021 Pazartesi Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

8 Mart 2021 Pazartesi Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

8 Mart 2021 Pazartesi TV'de hangi maçlar var?

16:00 | Antalyaspor vs Kasımpaşa | beIN SPORTS HD 2

16:00 | Trabzonspor vs Alanyaspor | beIN SPORTS HD 1

19:00 | Göztepe vs BB Erzurumspor | beIN SPORTS HD 2

19:00 | Konyaspor vs Fenerbahçe | beIN SPORTS HD 1

19:00 | Adanaspor vs Balıkesirspor | TRT Spor

21:00 | Chelsea vs Everton | S Sport

22:45 | Inter vs Atalanta | beIN SPORTS HD 4

23:00 | West Ham vs Leeds United | S Sport

23:00 | Real Betis vs Deportivo Alaves | Spor SMART

23:00 | Nice vs Monaco | beIN SPORTS HD 3

23:15 | Belenenses vs Benfica | S Sport 2



Son Güncelleme: 08.03.2021 12:30
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