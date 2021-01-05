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Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 5 Ocak 2021 Salı canlı maç yayın saatleri

5 Ocak 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 05-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 02:16
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 5 Ocak 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 5 Ocak 2021 Salı maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 5 Ocak 2021 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 5 Ocak 2021 Salı tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 5 Ocak 2021 Salı günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

5 Ocak 2021 Salı günü Türkiye ve dünya hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 16:00 | Eskişehirspor - Boluspor | TRT Spor - beIN Max 1 

⚽️ 19:00 | Kasımpaşa - Fenerbahçe | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Adana Demirspor - Menemenspor | TRT Spor - beIN Max 1

⚽️ 23:00 | Valencia - Cadiz | Spor Smart

⚽️ 23:00 | Southampton - Liverpool | S Sport

 

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 02:16
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