Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 31 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 31 Ocak 2021 Pazar maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 31 Ocak 2021 Pazar Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 31 Ocak 2021 Pazar tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır.

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 31 Ocak 2021 Pazar günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

31 Ocak 2021 Pazar günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

31 Ocak 2021 Pazar TV'de bugünün maç programı...

13:30 | BB Erzurumspor vs MKE Ankaragücü | beIN SPORTS HD 1

13:30 | Ümraniyespor vs Samsunspor | beIN SPORTS MAX HD 2

13:30 | Menemenspor vs Giresunspor | beIN SPORTS MAX HD 1

14:15 | Twente vs Heerenveen | tivibu SPOR 3

14:30 | Spezia vs Udinese | beIN SPORTS HD 4

15:00 | Chelsea vs Bunley | S Sport

15:00 | Nice vs Saint-Etienne | beIN SPORTS HD 3

15:30 | Bochum vs Karlsruher SC | S Sport 2

15:30 | Club Brugge vs Standard Liege | tivibu SPOR

16:00 | Alanyaspor vs Sivasspor | beIN SPORTS HD 2

16:00 | Boluspor vs Adana Demirspor | beIN SPORTS MAX HD 2

16:00 | Gençlerbirliği vs Antalyaspor | beIN SPORTS MAX HD 1

16:00 | Getafe vs Deportivo Alaves | Spor SMART

16:00 | Denizlispor vs Göztepe | beIN SPORTS HD 2

16:30 | Feyenoord vs PSV Eindhoven | tivibu SPOR 3

17:00 | Crotone vs Genoa | beIN CONNECT

17:00 | Angers vs Nimes | beIN CONNECT

17:00 | Lorient vs Paris Saint-Germain | beIN SPORTS HD 3

17:00 | RC Strasbourg vs Reims | beIN CONNECT

17:00 | Brest vs Metz | beIN CONNECT

17:00 | Leicester City vs Leeds United | S Sport

17:00 | Atalanta vs Lazio | beIN SPORTS HD 4

17:30 | Köln vs Arminia Bielefeld | S Sport 2

18:15 | Cadiz vs Atl. Madrid | Spor SMART

18:45 | AZ Alkmaar vs Ajax | tivibu SPOR 3

19:00 | Lille vs Dijon | beIN SPORTS HD 3

19:00 | Bursaspor vs Altınordu | beIN SPORTS MAX HD 1

19:00 | Beşiktaş vs Trabzonspor | beIN SPORTS HD 1

19:30 | West Ham vs Liverpool | S Sport

20:00 | Napoli vs Parma | beIN SPORTS HD 4

20:00 | Wolfsburg vs Freiburg | S Sport 2

20:15 | Anderlecht vs Gent | tivibu SPOR 4

20:30 | Granada vs Celta Vigo | Spor SMART

22:15 | Brighton & Hove Albion vs Tottenham | S Sport

22:45 | Roma vs Hellas Verona | beIN SPORTS HD 4

22:45 | Sint-Truiden vs Cercle Brugge | tivibu SPOR 2

23:00 | Nantes vs Monaco | beIN SPORTS HD 3

23:00 | Barcelona vs Athletic Bilbao | Spor SMART