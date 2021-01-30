Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 30 Ocak 2021 Cumartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 30 Ocak 2021 Cumartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır.

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 30 Ocak 2021 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

30 Ocak 2021 Cumartesi günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

30 Ocak 2021 Cumartesi TV'de bugünün maç programı...

13:30 | Kasımpaşa vs Kayserispor | beIN SPORTS HD 1

13:30 | Ankaraspor vs Ankara Keçiörengücü | beIN SPORTS MAX HD 1

15:00 | Hamburg vs Paderbon | S Sport 2

15:30 | Everton vs Newcastle Utd | S Sport

15:30 | Norwich vs Middlesbrough | beIN SPORTS MAX HD 2

16:00 | Adanaspor vs Eskişehirspor | beIN SPORTS MAX HD 1

16:00 | İstanbul Başakşehir vs Hatayspor | beIN SPORTS HD 1

16:00 | Eibar vs Sevilla | Spor SMART

16:00 | Alanyaspor vs Sivasspor | beIN SPORTS HD 2

17:00 | Troyes vs Auxerre | beIN SPORTS HD 3

17:00 | Toulouse vs Clermont | beIN CONNECT

17:00 | Bologna vs Milan | beIN SPORTS HD 4

17:30 | Bayen Münih vs Hoffenheim | S Sport 2

18:00 | Manchester City vs Sheffield United | S Sport

18:00 | Huddersfield Town vs Stoke City | beIN SPORTS MAX HD 2

18:00 | Sheffield Çarşamba vs Preston North End | beIN CONNECT

18:15 | Real Madrid vs Levante | Spor SMART

19:00 | Montpellier vs Lens | beIN SPORTS HD 3

19:00 | Balıkesirspor vs Tuzlaspor | beIN SPORTS MAX HD 1

19:00 | Fenerbahçe vs Çaykur Rizespor | beIN SPORTS HD 1

20:00 | Sampdoria vs Juventus | beIN SPORTS HD 4

20:30 | RB Leipzig vs Bayer Leverkusen | S Sport 2

20:30 | Valencia vs Elche | Spor SMART

20:30 | Arsenal vs Man United | S Sport

22:45 | Inter vs Benevento | beIN SPORTS HD 4

23:00 | Marsilya vs Rennes | beIN SPORTS HD 3

23:00 | Villarreal vs Real Sociedad | Spor SMART

23:00 | Southampton vs Aston Villa | S Sport

23:00 | Palmeiras vs Santos | S Sport 2

23:00 | Vitesse vs RKC Waalwijk | tivibu SPOR 2