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Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Kasım 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 30.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:32
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Kasım 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 30 Kasım 2020 Pazartesi bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 30 Kasım 2020 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  30 Kasım 2020 Pazartesi  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 30 Kasım Pazartesi 22:32 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

30 Kasım 2020 Pazartesi​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

00.00 Real Betis - Deportivo / Lig TV2

03.00 Charlotte Honets - Detroit Pistons / smart spor2

03.00 Blue Jackets - T.Bay Lightning / FOX Sports

04.00 N.Orleans Pelicans - LA Lakers / NBATV

05.30 Michigan State - Duke / tivibu spor

12.00 Tuzlaspor - 24 Erzincanspor / aspor

13.00 Vakıfbank - İdman Ocağı / NTVSPOR

14.00 Çankaya Üni. - Anadolu Üni. / TBFTV

14.00 Menemen Bld. - Amedspor / aspor

14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor / a2tv

16.30 Akhisar Bld. - Bursaspor / a2tv

17.00 Palermo - Spezia / tivibu spor2

18.30 Galatasaray - Elazığspor / a2tv

19.00 Galatasaray - Eczacıbaşı / NTVSPOR

19.30 Khimki Moskova - Alba Berlin / Eurosport2

20.00 Fenerbahçe - Dinamo Kursk / FBTV

20.00 P.Karşıyaka - Kataja / smart spor2

20.00 Atalanta - Pescara / tivibu spor3

20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği / atv

21.00 Guingamp - Nice / Lig TV3

21.00 Nantes - Lyon / Lig TV4

21.00 St. Etienne - Marsilya / Lig TV2

21.,00 Real Madrid - Leonesa / Lig TV

22.00 Bayen Münih - Unicaja Malaga / Eurosport2

22.30 ASVEL Lyon - Uşak Sportif / smart spor2

23.00 PSG - Angers / Lig TV3

23.00 Guijuelo - Atletico Madrid / Lig TV2

23.  Murcia - Celta Vigo / Lig TV4

23.00 Sampdoria - Cagliari / tivibu spor



Son Güncelleme: 30.11.2020 22:32
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