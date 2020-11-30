Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Kasım 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 30 Kasım 2020 Pazartesi bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 30 Kasım 2020 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır.
Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 30 Kasım Pazartesi 22:32 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.
30 Kasım 2020 Pazartesi Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...
00.00 Real Betis - Deportivo / Lig TV2
03.00 Charlotte Honets - Detroit Pistons / smart spor2
03.00 Blue Jackets - T.Bay Lightning / FOX Sports
04.00 N.Orleans Pelicans - LA Lakers / NBATV
05.30 Michigan State - Duke / tivibu spor
12.00 Tuzlaspor - 24 Erzincanspor / aspor
13.00 Vakıfbank - İdman Ocağı / NTVSPOR
14.00 Çankaya Üni. - Anadolu Üni. / TBFTV
14.00 Menemen Bld. - Amedspor / aspor
14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor / a2tv
16.30 Akhisar Bld. - Bursaspor / a2tv
18.30 Galatasaray - Elazığspor / a2tv
19.00 Galatasaray - Eczacıbaşı / NTVSPOR
19.30 Khimki Moskova - Alba Berlin / Eurosport2
20.00 Fenerbahçe - Dinamo Kursk / FBTV
20.00 P.Karşıyaka - Kataja / smart spor2
20.00 Atalanta - Pescara / tivibu spor3
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği / atv
21.00 Guingamp - Nice / Lig TV3
21.00 Nantes - Lyon / Lig TV4
21.00 St. Etienne - Marsilya / Lig TV2
21.,00 Real Madrid - Leonesa / Lig TV
22.00 Bayen Münih - Unicaja Malaga / Eurosport2
22.30 ASVEL Lyon - Uşak Sportif / smart spor2
23.00 PSG - Angers / Lig TV3
23.00 Guijuelo - Atletico Madrid / Lig TV2
23. Murcia - Celta Vigo / Lig TV4