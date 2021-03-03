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Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 3 Mart 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri haberine dair tüm yeni ayrıntılar 03.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

03 Mart 2021 Çarşamba 12:30
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 3 Mart 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

TV'de bugünün maç programı...

-11:05/WS Wanderers - Melboune City

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

-12:30/İrfan Can Kahveci

Basın Toplantısı

FB TV Spor,Smart Spor HD

-13:20/Perth Glory - CC Mariners

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

-15:00/Sebail - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

-16:00/Gaziantep FK - Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

-17:15/Karabağ - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

-19:00/Y.Malatyaspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

-19:00/Frosinone - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

-20:30/Jahn Regensburg - Werder Bremen

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

-20:30/Lazio - Torino

İtalya Serie A

Bein Sports 2, CBC Sport, Bilyoner TV

21:00/Reggina - Empoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

-21:00/Salenitana - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV

-21:00/Lecce - Virtus Entella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

-21:00/Chievo - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

-21:00/Brescia - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

-21:00/Ascoli - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

-21:00/Cittadella - Pescara

İtalya Serie B

Bilyoner TV

-22:00/Niort - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

-22:00/Dundee FC - Inveness

İskoçya Championship

Bilyoner TV

-22:00/Valenciennes - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

-22:00/Pau - Chateauroux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

-22:00/Paris FC - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

-22:00/Nancy - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

-22:00/Guingamp - Clermont

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

-22:00/Chambly - Troyes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

-22:00/Amiens - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

-22:00/Ajaccio - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

-22:00/Le Havre - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

-22:45/Juventus - Spezia

İtalya Serie A

Bein Sports 2, CBC Sport, Bilyoner TV

-22:45/Monchengladbach - B.Dortmund

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

-23:00/Reading - Blackbun

İngiltere Championship

Bein Sports Max ,1 Bilyoner TV

-23:00/Manchester City - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus ,S Sport, Idman TV

-23:00/Vicenza - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 12:30
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