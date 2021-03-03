Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 3 Mart 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.
Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.
Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?
TV'de bugünün maç programı...
-11:05/WS Wanderers - Melboune City
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
-12:30/İrfan Can Kahveci
Basın Toplantısı
FB TV Spor,Smart Spor HD
-13:20/Perth Glory - CC Mariners
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
-15:00/Sebail - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
-16:00/Gaziantep FK - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
-17:15/Karabağ - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
-19:00/Y.Malatyaspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
-19:00/Frosinone - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
-20:30/Jahn Regensburg - Werder Bremen
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
-20:30/Lazio - Torino
İtalya Serie A
Bein Sports 2, CBC Sport, Bilyoner TV
21:00/Reggina - Empoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
-21:00/Salenitana - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV
-21:00/Lecce - Virtus Entella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
-21:00/Chievo - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
-21:00/Brescia - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
-21:00/Ascoli - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
İtalya Serie B
Bilyoner TV
-22:00/Niort - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
-22:00/Dundee FC - Inveness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
-22:00/Valenciennes - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
-22:00/Pau - Chateauroux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
-22:00/Paris FC - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
-22:00/Nancy - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
-22:00/Guingamp - Clermont
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
-22:00/Chambly - Troyes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
-22:00/Amiens - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
-22:00/Ajaccio - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
-22:00/Le Havre - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
-22:45/Juventus - Spezia
İtalya Serie A
Bein Sports 2, CBC Sport, Bilyoner TV
-22:45/Monchengladbach - B.Dortmund
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
-23:00/Reading - Blackbun
İngiltere Championship
Bein Sports Max ,1 Bilyoner TV
-23:00/Manchester City - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus ,S Sport, Idman TV
-23:00/Vicenza - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV