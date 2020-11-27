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Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 28 Kasım 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri

Cuma günü sitemizde yer verdiğimiz Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Kasım 27 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 15:32
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 28 Kasım 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları '28 Kasım 2020 Cumartesi bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 28 Kasım 2020 Cumartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  28 Kasım 2020 Cumartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 28 Kasım Cumartesi 15:32 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

28 Kasım 2020 Cumartesi Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 19:30 | MKE Ankaragücü vs Trabzonspor | beIN SPORTS HD 1


⚽️ 22:30 | Wolfsburg vs Werder Bremen | S Sport 2

⚽️ 22:45 | Brentford vs Queens Park Rangers | beIN SPORTS HD 2

⚽️ 23:00 | Crystal Palace vs Newcastle Utd | S Sport

⚽️ 23:00 | Valladolid vs Levante | Spor Smart

⚽️ 23:00 | RC Strasbourg vs Rennes | beIN SPORTS MAX HD 2

⚽️ 23:00 | Fransa (K) vs Avusturya (K) | beIN CONNECT



Son Güncelleme: 27.11.2020 15:32
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