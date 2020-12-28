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Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 28 Aralık 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 28 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:33
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 28 Aralık 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 28 Aralık 2020 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 28 Aralık 2020 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 28 Aralık 2020 Pazartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 28 Aralık 2020 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

28 Aralık 2020 Pazartesi günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 11:00 | Westen United - Adelaide United | beIN Sports 4

⚽️ 16:00 | Konyaspor - Ç.Rizespor | beIN Sports 1

⚽️ 16:00 | Gençlerbirliği - Kayserispor | beIN Sports 2

⚽️ 18:00 | Crystal Palace - Leicester City | S Sport

⚽️ 19:00 | Beşiktaş - Sivasspor | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Antalyaspor - Hatayspor | beIN Sports 2

⚽️ 19:00 | Bursaspor -Eskişehirspor | TRT Spor - beIN Sports MAX 1

⚽️ 20:30 | Chelsea - Aston Villa | S Sport

⚽️ 23:00 | Everton - Manchester City | S Sport



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:33
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