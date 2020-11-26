Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 27 Kasım 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları '27 Kasım 2020 Cuma bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 27 Kasım 2020 Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 27 Kasım 2020 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır.
27 Kasım 2020 Cuma Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...
13:00BB Erzurumspor vs Ankara Demirspor | A Spor
15:00Kasımpaşa vs 24 Erzincanspor | A Spor
17:00Kayserispor vs Hekimoğlu Trabzon | A Spor
19:00Konyaspor vs Manisa FK | A Spor
20:55Lille vs Milan | beIN SPORTS HD 2
20:55Qarabağ vs Sivasspor | beIN SPORTS HD 1
20:55Wolfsberger AC vs Dinamo Zagreb | beIN CONNECT
20:55LASK vs Antwerp | beIN CONNECT
20:55Maccabi Tel Aviv vs Villarreal | beIN CONNECT
20:55Sparta Prag vs Celtic | beIN CONNECT
20:55Sporting Braga vs Leicester City | beIN SPORTS MAX HD 1
20:55Molde vs Arsenal | beIN SPORTS MAX HD 2
21:00Göztepe vs Kırklarelispor | A Spor
23:00Bayer Leverkusen vs Hapoel Be’er Sheva | beIN CONNECT
23:00PSV Eindhoven vs PAOK | beIN CONNECT
23:00Rangers vs Benfica | beIN SPORTS HD 4
23:00Nice vs Slavia Prag | beIN CONNECT
23:00Tottenham vs Ludogorets | beIN SPORTS HD 2
23:00Napoli vs Rijeka | beIN CONNECT
23:00CFR Cluj vs Roma | beIN SPORTS MAX HD 2
23:00AZ Alkmaar vs Real Sociedad | beIN SPORTS MAX HD 1
03:30Club Guarani vs Gremio | S Sport