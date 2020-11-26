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Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 27 Kasım 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri

Cuma günü sitemizde yer verdiğimiz Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Kasım 27 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 22:39
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 27 Kasım 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları '27 Kasım 2020 Cuma bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 27 Kasım 2020 Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  27 Kasım 2020 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 


Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 27 Kasım Cuma 22:39 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

27 Kasım 2020 Cuma Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

13:00

 BB Erzurumspor vs Ankara Demirspor | A Spor 

15:00

 Kasımpaşa vs 24 Erzincanspor | A Spor

17:00

 Kayserispor vs Hekimoğlu Trabzon | A Spor

19:00

 Konyaspor vs Manisa FK | A Spor

20:55

 Lille vs Milan | beIN SPORTS HD 2

20:55

 Qarabağ vs Sivasspor | beIN SPORTS HD 1

20:55

 Wolfsberger AC vs Dinamo Zagreb | beIN CONNECT

20:55

 LASK vs Antwerp | beIN CONNECT

20:55

 Maccabi Tel Aviv vs Villarreal | beIN CONNECT

20:55

 Sparta Prag vs Celtic | beIN CONNECT

20:55

 Sporting Braga vs Leicester City | beIN SPORTS MAX HD 1

20:55

 Molde vs Arsenal | beIN SPORTS MAX HD 2

21:00

 Göztepe vs Kırklarelispor | A Spor

23:00

Bayer Leverkusen vs Hapoel Be’er Sheva | beIN CONNECT

23:00

PSV Eindhoven vs PAOK | beIN CONNECT

23:00

Rangers vs Benfica | beIN SPORTS HD 4

23:00

Nice vs Slavia Prag | beIN CONNECT

23:00

 Tottenham vs Ludogorets | beIN SPORTS HD 2

23:00

 Napoli vs Rijeka | beIN CONNECT

23:00

 CFR Cluj vs Roma | beIN SPORTS MAX HD 2

23:00

 AZ Alkmaar vs Real Sociedad | beIN SPORTS MAX HD 1

03:30

 Club Guarani vs Gremio | S Sport



Son Güncelleme: 26.11.2020 22:39
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