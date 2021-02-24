İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 24 Şubat 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri

Okurlarımızın merakla bekledikleri Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Çarşamba günü yayınlanan 24-02-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:06
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 24 Şubat 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 24 Şubat 2021 Çarşamba maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 24-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 24 Şubat 2021 Çarşamba Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 24 Şubat 2021 Çarşamba tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 24 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

24 Şubat 2021 Çarşamba  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

24 Şubat 2021 Çarşamba TV'de bugünün maç programı...

13:30

Bandırmaspor

 - 

Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein, Sports Max 2

13:30

Ümraniyespor

 - 

Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

16:00

SKF Sered - Nitra

Slovakya

 Fortuna Ligi

Bilyoner TV

17:00

East Bengal - NorthEast Utd

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Azerbaycan - Moldova

Kadınlar Hazırlık Maçı

CBC Sport

19:00

Altay - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

20:15

Winterthur - Kriens

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

20:15

FC Aarau - Neuchatel Xamax

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

20:30

Paderbon - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:30

Donbin - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Lafnitz - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

TSV Hartberg - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:45

Volendam - Jong Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Leeds United - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

22:45

Rotherham - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports 4 Bilyoner TV

 



Son Güncelleme: 24.02.2021 00:06
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesinde kazanan çıkmadı: 1-1
Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesinde kazanan çıkmadı: 1-1
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalar başladı. Belhanda ve Muslera ile sözleşme uzatılacak
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalar başladı. Belhanda ve Muslera ile sözleşme uzatılacak
Monaco, PSG'yi şampiyonluktan uzaklaştırdı!
Monaco, PSG'yi şampiyonluktan uzaklaştırdı!
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!
Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı!
Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı!
Okan Buruk’tan açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü?
Okan Buruk’tan açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü?

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 24 Şubat 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 24 Şubat 2021 Çarşamba aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 24 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Şubat 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 24 Şubat 2021 Çarşamba
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 24 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Şubat 2021 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Şubat 2021 Çarşamba
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kömür yardımı için gerekli şartlar nelerdir? 2021 kömür yardımı nereden alınır?
BLUTV Alef 3. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Recep Ayı faziletleri ve Recep ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?
Engelli raporu ile ötv'den muaf ucuz araba nasıl alınır?
Hattrick ne demektir, futbolda hattrick'in anlamı nedir?
Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
O Adam Oldun Mu program başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2021
Olağan Şüpheliler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Malta asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.