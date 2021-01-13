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Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 13 Ocak 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:02
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 13 Ocak 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 13 Ocak 2021 Çarşamba maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 13 Ocak 2021 Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 13 Ocak 2021 Çarşamba günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

13 Ocak 2021 Çarşamba günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

13 Ocak 2021 Çarşamba TV'de bugünün maç programı...

03:30 Atlanta Hawks vs Philadelphia 76ers S Sport
15:45 Bursaspor vs Antalyaspor A Spor
18:45 Sivasspor vs Adana Demirspor A Spor
20:00 BC Khimki vs FC Barcelona Lassa Bàsquet beIN SPORTS HD 4
20:30 Anadolu Efes Spor Kulübü vs ALBA Berlin beIN SPORTS HABER
20:45 Yeni Malatyaspor vs Galatasaray ATV
20:45 Fenerbahçe vs CD Saski Baskonia beIN SPORTS HD 3
21:15 KK Budućnost VOLI vs JL Bourg Basket S Sport 2
22:05 Maccabi Tel Aviv vs Olympiacos BC beIN SPORTS HD 4
22:45 Milan vs Torino TRT SPOR
22:45 AX Olimpia Milano vs Valencia Basket beIN SPORTS HD 3
23:15 Wolverhampton vs Everton S Sport


Son Güncelleme: 13.01.2021 00:02
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