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Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 11 Aralık 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 11.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 15:03
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 11 Aralık 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 11 Aralık Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 11 Aralık Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 11 Aralık  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 10 Aralık Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

10 Aralık Perşembe Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 ⚽ 19:00 | Kasımpaşa – Denizlispor | beIN Sports 1

 

⚽ 17:00 | Dubai - Al Dhafra | Bilyoner TV

 

⚽ 19:00 | Khimki - Arsenal Tula | Bilyoner TV

 

⚽ 20:30 | Bochum - Paderbon | Bilyoner TV, S Sport 2

 

⚽ 20:30 | Sandhausen - Greuther Fürth | Bilyoner TV

 

⚽ 21:00 | Luga - Ponferradina | Youtube, Bilyoner TV

 

⚽ 21:00 | Venezia - Monza | Bilyoner TV

 

⚽ 22:30 | Operario - Sompaio Correa | Bilyoner TV

 

⚽ 22:45 | Wolfsburg - E.Frankfurt | Bilyoner TV, S Sport 2, S Sport Plus

 

⚽ 22:45 | Sassuolo - Benevento | beIN Sports MAX 2

 

⚽ 23:00 |  St. Etienne - Angers| Bilyoner TV, beIN Sports, beIN Connect

 

⚽ 23:00 | Leeds United - West Ham | S Sport Plus, İdman TV

 

⚽ 23:00 | Valladolid - Osasuna | Bilyoner TV,  CBC Sport,Spor Smart

 

⚽ 23:00 | Real Oviedo - Tenerife | Bilyoner TV, La Liga 123 Youtube

 

⚽ 23:00 | Chievo - Reggina | Bilyoner TV

 

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 15:03
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