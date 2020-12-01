İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama geldi! Önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabiliriz
Son Dakika
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama...
İçişleri'nden 81 ile koronavirüs genelgesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin detayları belli oldu
Son Dakika
İçişleri'nden 81 ile koronavirüs genelgesi!...

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 1 Aralık 2020 Salı canlı maç yayın saatleri

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV canlı maç yayın saatleri haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 30.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 03:33
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 1 Aralık 2020 Salı canlı maç yayın saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 1 Aralık 2020 Salı bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 1 Aralık 2020 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  1 Aralık 2020 Salı  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 1 Aralık Salı 03:33 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

1 Aralık 2020 Salı​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

13:30 TRT Spor Menemenspor - Ankaraspor (Futbol)
20:55 BeIN Sports 1 Shakhtar Donetsk - Real Madrid (Futbol)
20:55 BeIN Sports 2 Lokomotiv Moscow - Salzburg (Futbol)
21:00 BeIN Sports 4 Le Havre - Auxerre (Futbol)
21:00 BeIN MAX1 Paris FC - Sochaux (Futbol)
23:00 BeIN Sports 1 Atletico Madrid - Bayen München (Futbol)
23:00 BeIN Sports 2 Liverpool - Ajax (Futbol)
23:00 BeIN MAX1 Mönchengladbach - Inter (Futbol)
23:00 BeIN Sports 4 Porto - Manchester City (Futbol)


Son Güncelleme: 01.12.2020 03:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü
Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor
Eski Galatasaraylı oyuncu Kevin Grosskreutz Survivor'a katılacağını açıkladı
Eski Galatasaraylı oyuncu Kevin Grosskreutz Survivor'a katılacağını açıkladı
a Spor Bire Bir Futbol program canlı yayınında Turgay Demir’in orta parmak hareketi!
a Spor Bire Bir Futbol program canlı yayınında Turgay Demir’in orta parmak hareketi!

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 1 Aralık 2020 Salı canlı maç yayın saatleri
IP adresi nedir, nasıl değiştirilir, nasıl gizlenir?
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Açıktan üniversite dondurulur mu, nasıl dondurulur? 2020 Açıktan üniversite okuma şartları nelerdir?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut rol aldığı yapımlar ve biyografisi
100.000 tl ye hangi araba alınır 2020
İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır? 2020
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
Ziraat Bankası sera kredisi şartları nelerdir? 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2020
Kuruluş Osman Lena Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Seray Kaya hakkında bilgiler
Sağlık raporu hangi hastanelerden alınabilir? 2020 Sağlık raporu ücreti ne kadardır?
Sigorta girişi olmayan esnaflar nasıl emekli olabilir?
Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ilk hafta kimlerin maçı var?
Babil dizisi hangi diziden uyarlama? Star tv Babil dizisi konusu
Hercai Aslan Aslanbey öldü mü?
Türkiye'ye Koronavirüs aşısı ne zama gelecek?
1 Aralık salı günü sokağa çıkma saat kaçta başlayacak?
BİM aktüel ürünler 4 Aralık indirimli ürünler kataloğu
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 1 Aralık 2020 Salı
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.