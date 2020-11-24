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Bugün maç var mı, hangi maçlar var? TV 24 Kasım 2020 Salı canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları '24 Kasım 2020 Salı bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 24 Kasım 2020 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

24 Kasım 2020 Salı 01:18
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? TV 24 Kasım 2020 Salı canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları '24 Kasım 2020 Salı bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 24 Kasım 2020 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  24 Kasım 2020 Salı tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 24 Kasım Salı 01:18 günü

 

beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

24 Kasım 2020 Salı Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

13:00 A Spor Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor (Futbol)

15:00 A Spor Denizlispor - Turgutluspor (Futbol)

17:00 A Spor Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor (Futbol)

19:00 A Spor Adanaspor - Sakaryaspor (Futbol)


20:55 BeIN Sports 2 Rennes - Chelsea (Futbol)

20:55 BeIN Sports 3 Krasnodar - Sevilla (Futbol)

21:00 A Spor Fenerbahçe - Sivas Belediyespor (Futbol)

23:00 BeIN Sports 1Manchester United - Başakşehir (Futbol)

23:00 BeIN Sports 2 PSG - Leipzig (Futbol)

23:00  BeIN Sports 3 Dinamo Kiev - Barcelona (Futbol)

23:00 BeIN Sports 4 Juventus - Ferencvaros (Futbol)

23:00 BeIN MAX1 Borussia Dortmund - Club Brugge (Futbol)

23:00 BeIN MAX2 Lazio - Zenit St. Petersburg (Futbol)



Son Güncelleme: 24.11.2020 01:18
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