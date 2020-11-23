Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 21 Kasım Cumartesi 2020 TFF canlı maç yayın saatleri

UEFA Uluslar Ligi nedeniyle birçok lige milli ara verildi. Milli aranın bitmesinin ardından 21 Kasım Cumartesi günü itibariyle lig maçları başlayacak. Futbol severler iki haftalık aranın ardından maçları heyecanla bekliyor.
21 Kasım Cumartesi gününün maç ekranı belli oldu. Bugün oynanacak maçlar arasında Süper Lig’den Beşiktaş ve son şampiyon Medipol Başakşehir, İngiltere Premier Lig’de Tottenham ve Man. City gibi güzel maçlar yer alıyor. Öte yandan Süper Lig’de yeni hafta Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.
Başkent deplasmanına çıkacak olan sarı kanarya bugün 16:00’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak diğer karşılaşmalar ise şu şekilde;
13:30 | Boluspor – Ankaraspor | beIN Sports MAX 2
13:30 | Altınordu – İstanbulspor | beIN Sports MAX 1
13:30 | Karagümrük – Sivasspor | beIN Sports 2
15:00 | Fortuna Düsseldorg – Sandhausen | S Sport 2
15:30 | Newcastle United – Chelsea | S Sport
15:30 | Bounemouth – Reading | beIN Sports MAX 2
16:00 | Bursaspor – Adanaspor | TRT Spor
16:00 | Levante – Elche | Spor Smart
16:00 | Gençlerbirliği – Fenerbahçe | beIN Sports 1
16:00 | Denizlispor – Gaziantep FK | beIN Sports 2
17:00 | Crotone – Lazio | beIN Sports 3
17:30 | Borussia Mönchengladbach – Augsburg | A Spor
17:30 | Schalke 04 – Wolfsburg | Nesine.com
17:30 | Bayen Münih – Werder Bremen | S Sport 2
17:30 | Hoffenheim – Stuttgart | Nesine.com
18:00 | Millwall – Cardiff City | beIN Sports 4
18:15 | Villarreal – Real Madrid | Spor Smart
19:00 | Beşiktaş – Başakşehir | beIN Sports 1
19:00 | Brest – St. Etienne | beIN Sports MAX 2
19:00 | Giresunspor – Samsunspor | beIN Sports MAX 1
20:00 | Spezia – Atalanta | beIN Sports 3
20:30 | Olympiakos – Panathinaikos | Nesine.com
20:30 | Sevilla – Celta Vigo | Spor Smart
20:30 | Eintracht Frankfurt – RB Leipzig | S Sport 2
20:30 | Tottenham Hotspur – Manchester City | S Sport
22:30 | Hertha Berlin – Borussia Dortmund | S Sport 2
22:45 | Juventus – Cagliari | beIN Sports 3
23:00 | Atletico Madrid – Barcelona | Spor Smart
23:00 | Manchester United – West Bromwich Albion | S Sport