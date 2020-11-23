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Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 21 Kasım Cumartesi 2020 TFF canlı maç yayın saatleri

Futbol severler liglere verilen iki haftalık aranın ardından bugün maç var mı, hangi maçlar var ve 21 Kasım Cumartesi 2020 TFF canlı maç yayın saatlerini araştırmaya başladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:49
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 21 Kasım Cumartesi 2020 TFF canlı maç yayın saatleri
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UEFA Uluslar Ligi nedeniyle birçok lige milli ara verildi. Milli aranın bitmesinin ardından 21 Kasım Cumartesi günü itibariyle lig maçları başlayacak. Futbol severler iki haftalık aranın ardından maçları heyecanla bekliyor.

21 Kasım Cumartesi gününün maç ekranı belli oldu. Bugün oynanacak maçlar arasında Süper Lig’den Beşiktaş ve son şampiyon Medipol Başakşehir, İngiltere Premier Lig’de Tottenham ve Man. City gibi güzel maçlar yer alıyor. Öte yandan Süper Lig’de yeni hafta Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.

Başkent deplasmanına çıkacak olan sarı kanarya bugün 16:00’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak diğer karşılaşmalar ise şu şekilde;

13:30 | Boluspor – Ankaraspor | beIN Sports MAX 2

13:30 | Altınordu – İstanbulspor | beIN Sports MAX 1

13:30 | Karagümrük – Sivasspor | beIN Sports 2

15:00 | Fortuna Düsseldorg – Sandhausen | S Sport 2

15:30 | Newcastle United – Chelsea | S Sport

15:30 | Bounemouth – Reading | beIN Sports MAX 2

16:00 | Bursaspor – Adanaspor | TRT Spor

16:00 | Levante – Elche | Spor Smart

16:00 | Gençlerbirliği – Fenerbahçe | beIN Sports 1

16:00 | Denizlispor – Gaziantep FK | beIN Sports 2

17:00 | Crotone – Lazio | beIN Sports 3

17:30 | Borussia Mönchengladbach – Augsburg | A Spor

17:30 | Schalke 04 – Wolfsburg | Nesine.com


17:30 | Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen | Nesine.com

17:30 | Bayen Münih – Werder Bremen | S Sport 2

17:30 | Hoffenheim – Stuttgart | Nesine.com

18:00 | Millwall – Cardiff City | beIN Sports 4

18:15 | Villarreal – Real Madrid | Spor Smart

19:00 | Beşiktaş – Başakşehir | beIN Sports 1

19:00 | Brest – St. Etienne | beIN Sports MAX 2

19:00 | Giresunspor – Samsunspor | beIN Sports MAX 1

20:00 | Spezia – Atalanta | beIN Sports 3

20:30 | Olympiakos – Panathinaikos | Nesine.com

20:30 | Sevilla – Celta Vigo | Spor Smart

20:30 | Eintracht Frankfurt – RB Leipzig | S Sport 2

20:30 | Tottenham Hotspur – Manchester City | S Sport

22:30 | Hertha Berlin – Borussia Dortmund | S Sport 2

22:45 | Juventus – Cagliari | beIN Sports 3

23:00 | Atletico Madrid – Barcelona | Spor Smart

23:00 | Manchester United – West Bromwich Albion | S Sport



Son Güncelleme: 23.11.2020 12:49
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Anahtar Kelimeler:
MaçFutbol
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