Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 20 Kasım Cuma 2020 canlı maç yayın saatleri

Futbol ve spor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi sebebiyle liglere 10 günlük bir ara verilmişti. Bundan dolayı birçok futbol ligi ertelenmişti. Liglerin ertelenmesi birçok futbol müsabakasının oynanamamasına neden olmuştu. Futbol severler bundan dolayı liglerin ne zaman başlayacağı sorusunun cevabını merak ediyordu. Ulaslar liginin sona ermesiyle ligler bugün başlıyor. Verilen aranın ardından ligler tüm heyecanıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız bugün maç var mı sorusunun yanıtlarını arıyor. 20 Kasım Cuma maç programı belli oldu.
20 Kasım Cuma Maç Programı
00:30
Colo Colo - Audax Ital.
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
00:45
Portoviejo - Orense
Ekvador Primera
Bilyoner TV
01:00
Vasco Da Gama - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:30
General Diaz - Sol De America
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:00
Barcelona Guayaquil - Deportivo Cuenca
Ekvador Primera
Bilyoner TV
03:00
Santiago Wanderers - Union Espanola
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
03:15
Atletico Tucuman - Racing Club
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
14:00
FK Liepaja - RFS
Letonya Virsliga
Bilyoner TV
14:00
Jelgava - Valmiera
Letonya Virsliga
Bilyoner TV
21:00
Rennes - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV
21:00
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
Alba Berlin - Zenit Basket
THY Euroleague
Bein Sports beIN Connect
22:45
Coventry - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:45
Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
THY Euroleague
Bein Sports Max 1
22:45
Asvel Villeurbanne - Olympiakos
THY Euroleague Ertelendi
Yayın Yok
23:00
Barcelona - Kızılyıldız
THY Euroleague
Bein Sports Max 2
23:00
Real Madrid - Fenerbahçe Beko
THY Euroleague
Bein Sports 3
23:00
Valencia Basket - Maccabi Fox
THY Euroleague
Bein Sports beIN Connect
23:00
Monaco - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV
23:00
Osasuna - Huesca
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
23:00
Espanyol - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
Belçika 1. Lig
- 03:00 Cercle Brugge v AS Eupen
- 03:00 Genk v Kortrijk
- 03:00 KV Oostende v Royal Excel Mouscron
- 03:00 Mechelen v Anderlecht
- 03:00 SV Zulte Waregem v Sint-Truiden
- 03:00 Sporting Charleroi v Gent
Hollanda - Eerste Divisie
- 20:45 Volendam v FC Oss
- 20:45 NEC Nijmegen v Roda
- 20:45 Excelsior v AZ Alkmaar II
- 23:00 Den Bosch v Ajax II
- 23:00 MVV Maastricht v PSV II
- 23:00 Utrecht II v Helmond Sport