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Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 20 Kasım Cuma 2020 canlı maç yayın saatleri

UEFA Uluslar Ligi’nden dolayı liglere ara verilmişti. Verilen aranın ardından ligler tüm heyecanıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız bugün maç var mı sorusunun yanıtlarını arıyor. 20 Kasım Cuma maç programı belli oldu.

20 Kasım 2020 Cuma 15:03
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 20 Kasım Cuma 2020 canlı maç yayın saatleri
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Futbol ve spor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi sebebiyle liglere 10 günlük bir ara verilmişti. Bundan dolayı birçok futbol ligi ertelenmişti. Liglerin ertelenmesi birçok futbol müsabakasının oynanamamasına neden olmuştu. Futbol severler bundan dolayı liglerin ne zaman başlayacağı sorusunun cevabını merak ediyordu. Ulaslar liginin sona ermesiyle ligler bugün başlıyor. Verilen aranın ardından ligler tüm heyecanıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız bugün maç var mı sorusunun yanıtlarını arıyor. 20 Kasım Cuma maç programı belli oldu.

20 Kasım Cuma Maç Programı

00:30

Colo Colo - Audax Ital.

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

00:45

Portoviejo - Orense

Ekvador Primera

Bilyoner TV

01:00

Vasco Da Gama - Fortaleza

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:30

General Diaz - Sol De America

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:00

Barcelona Guayaquil - Deportivo Cuenca

Ekvador Primera

Bilyoner TV

03:00

Santiago Wanderers - Union Espanola

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

03:15

Atletico Tucuman - Racing Club

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

14:00

FK Liepaja - RFS

Letonya Virsliga

Bilyoner TV

14:00

Jelgava - Valmiera

Letonya Virsliga

Bilyoner TV

21:00

Rennes - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4 Bilyoner TV

21:00


Alcorcon - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Alba Berlin - Zenit Basket

THY Euroleague

Bein Sports beIN Connect

22:45

Coventry - Birmingham

İngiltere Championship

Bein Sports 2

22:45

Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

THY Euroleague

Bein Sports Max 1

22:45

Asvel Villeurbanne - Olympiakos

THY Euroleague Ertelendi

Yayın Yok

23:00

Barcelona - Kızılyıldız

THY Euroleague

Bein Sports Max 2

23:00

Real Madrid - Fenerbahçe Beko

THY Euroleague

Bein Sports 3

23:00

Valencia Basket - Maccabi Fox

THY Euroleague

Bein Sports beIN Connect

23:00

Monaco - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4 Bilyoner TV

23:00

Osasuna - Huesca

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Espanyol - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

Belçika 1. Lig

  • 03:00 Cercle Brugge v AS Eupen
  • 03:00 Genk v Kortrijk
  • 03:00 KV Oostende v Royal Excel Mouscron
  • 03:00 Mechelen v Anderlecht 
  • 03:00 SV Zulte Waregem v Sint-Truiden
  • 03:00 Sporting Charleroi v Gent

Hollanda - Eerste Divisie  

  • 20:45 Volendam v FC Oss
  • 20:45 NEC Nijmegen v Roda
  • 20:45 Excelsior v AZ Alkmaar II 
  • 23:00 Den Bosch v Ajax II 
  • 23:00 MVV Maastricht v PSV II 
  • 23:00 Utrecht II v Helmond Sport  


Son Güncelleme: 20.11.2020 15:03
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Uluslar LigiFutbol
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