Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 18 Kasım Çarşamba 2020 canlı maç yayın saatleri

UEFA Uluslar Ligi nedeniyle liglere 2 haftalık bir ara verilmişti. Avrupa’nın birçok liginde maçlar oynanmazken, tunuvaya dahil olmayan bazı ülkelerde lig maçları devam ediyor. Futbol severler 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor

İşte 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak lig maçları;

00:00 Sampaio Correa – Nautico Brezilya Serie B Bilyoner TV

00:00 Ekvador – Kolombiya Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler Bilyoner TV

00:00 Venezuela – Şili Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler Bilyoner TV

02:00 Paraguay – Bolivya Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler Bilyoner TV

02:00 Uruguay – Brezilya Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler Yayın Yok

03:30 Peru – Arjantin Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler Yayın Yok

13:00 Amedspor – Kocaelispor TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Sakaryaspor - Mamak FK TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Vanspor – Elazığspor TFF 2. Lig Yayın Yok

18:00 Anavutluk – Belarus UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

18:00 Kazakistan – Litvanya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

20:00 Ermenistan - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

20:00 Gürcistan – Estonya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

20:30 Real Madrid - Maccabi Fox THY Euroleague Bein Sports 3

20:30 Nymburk – Keravnos FIBA Şampiyonlar Ligi Bilyoner TV

20:30 SP Burgos - HC Brindisi FIBA Şampiyonlar Ligi FIBA TV

20:30 Promitheas – Bursaspor Eurocup Ertelendi Yayın Yok

22:00 Alba Berlin - Asvel Villeurbanne THY Euroleague Bein Sports 4

22:00 Bakken Bears - BS Sassari FIBA Şampiyonlar Ligi Bilyoner TV

22:30 Catania – Vibonese İtalya Serie C Eleven Sports Italia Youtube

22:45 Kosova – Moldova UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

22:45 Yunanistan – Slovenya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

22:45 Sırbistan – Rusya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus S Sport

22:45 Polonya – Hollanda UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

22:45 Kuzey İrlanda – Romanya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

22:45 Macaristan – Türkiye UEFA Uluslar Ligi TRT 1 CBC Sport

22:45 İsrail – İskoçya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

22:45 Belçika – Danimarka UEFA Uluslar Ligi S Sport 2 S Sport Plus

22:45 İrlanda – Bulgaristan UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

22:45 Avusturya – Norveç UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

22:45 Olimpia Milano – Kızılyıldız THY Euroleague Bein Sports 3

22:45 Bosna Hersek – İtalya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

22:45 Çekya – Slovakya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

22:45 Galler – Finlandiya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

22:45 İngiltere – İzlanda UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv

23:00 Barcelona – Olympiakos THY Euroleague Ertelendi Yayın Yok