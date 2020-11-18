Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 18 Kasım Çarşamba 2020 canlı maç yayın saatleri

UEFA Uluslar Ligi nedeniyle liglere 2 haftalık bir ara verilmişti. Avrupa’nın birçok liginde maçlar oynanmazken, tunuvaya dahil olmayan bazı ülkelerde lig maçları devam ediyor. Futbol severler 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor
İşte 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak lig maçları;
00:00 Sampaio Correa – Nautico Brezilya Serie B Bilyoner TV
00:00 Ekvador – Kolombiya Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler Bilyoner TV
00:00 Venezuela – Şili Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler Bilyoner TV
02:00 Paraguay – Bolivya Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler Bilyoner TV
02:00 Uruguay – Brezilya Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler Yayın Yok
03:30 Peru – Arjantin Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler Yayın Yok
13:00 Amedspor – Kocaelispor TFF 2. Lig Yayın Yok
13:00 Sakaryaspor - Mamak FK TFF 2. Lig Yayın Yok
13:00 Vanspor – Elazığspor TFF 2. Lig Yayın Yok
18:00 Anavutluk – Belarus UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus
18:00 Kazakistan – Litvanya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus
20:00 Ermenistan - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
20:00 Gürcistan – Estonya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
20:30 Real Madrid - Maccabi Fox THY Euroleague Bein Sports 3
20:30 Nymburk – Keravnos FIBA Şampiyonlar Ligi Bilyoner TV
20:30 SP Burgos - HC Brindisi FIBA Şampiyonlar Ligi FIBA TV
22:00 Alba Berlin - Asvel Villeurbanne THY Euroleague Bein Sports 4
22:00 Bakken Bears - BS Sassari FIBA Şampiyonlar Ligi Bilyoner TV
22:30 Catania – Vibonese İtalya Serie C Eleven Sports Italia Youtube
22:45 Kosova – Moldova UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
22:45 Yunanistan – Slovenya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
22:45 Sırbistan – Rusya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus S Sport
22:45 Polonya – Hollanda UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
22:45 Kuzey İrlanda – Romanya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
22:45 Macaristan – Türkiye UEFA Uluslar Ligi TRT 1 CBC Sport
22:45 İsrail – İskoçya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
22:45 Belçika – Danimarka UEFA Uluslar Ligi S Sport 2 S Sport Plus
22:45 İrlanda – Bulgaristan UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
22:45 Avusturya – Norveç UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
22:45 Olimpia Milano – Kızılyıldız THY Euroleague Bein Sports 3
22:45 Bosna Hersek – İtalya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
22:45 Çekya – Slovakya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
22:45 Galler – Finlandiya UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
22:45 İngiltere – İzlanda UEFA Uluslar Ligi UEFA.tv
23:00 Barcelona – Olympiakos THY Euroleague Ertelendi Yayın Yok