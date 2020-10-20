Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim maç takvimi maç programı

Dünya’da en çok ilgi gösterilen spor dallarından olan Futbol ülkemizde de milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenmektedir. En çekişmeli ve heyecanlı maçlar Süper Lig kapsamında oynanmaktadır. Süper Lig’de oldukça kritik bir noktada olunan bu hafta hangi maçların yayınlanacağı da merak edilenler arasında yer almaktadır. Diğer yandan 20 Ekim tarihinde oynanacak olan diğer liglerin maçları da özellikle iddia kuponu yapan şans oyuncuları tarafından da ilgiyle takip edilmektedir.

Aşağıdaki kısımda hem Türkiye’deki en önemli lig olan Süper Lig’de, hem de alt ligler de olacak şekilde dünyanın diğer tüm önemli liglerinde oynanacak olan futbol karşılaşmaları oynanacakları saatler ve yayınlanacakları kanallar ile birlikte sıralanmıştır.

13:30 | Ankara Keçiörengücü vs Bandırmaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

14:30 | Bld. Kütahyaspor vs Darıca GB | A Spor

17:00 | İçel İdmanyurdu vs Payasspor | A Spor

19:00 | Eskişehirspor vs Samsunspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

19:55 | Zenit St. Petersburg vs Club Brugge | beIN SPORTS HD 3

19:55 | Dynamo Kiev vs Juventus | beIN SPORTS HD 2

20:00 | Karşıyaka vs Bergama Bld | A Spor

21:45 | Norwich vs Birmingham | beIN CONNECT

22:00 | Paris Saint-Germain vs Man United | beIN SPORTS HD 2

22:00 | Barcelona vs Ferencváros | beIN SPORTS HD 3

22:00 | Chelsea vs Sevilla | beIN SPORTS HD 4

22:00 | RB Leipzig vs İstanbul Başakşehir | beIN SPORTS HD 1

22:00 | Rennes vs Krasnodar | beIN MAX HD 2