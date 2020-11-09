Bugün maç var mı? 9 Kasım 2020 Pazartesi kimlerin maçı var? TFF maç programı

9 Kasım 2020 tarihinde hangi maçların olduğu futbol severler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Türkiye’de olduğu gibi aynı zamanda uluslararası arenada da hangi maçların olduğu araştırılıyor.

8. hafta maç programı

Cuma günü

Süper Lig

Saat 20.00 Gaziantep - Beşiktaş maçı var.

1. Lig

Birinc ligde ise bugün 9. Haftanın ilk maçı oynanacak.

Saat 19.00'da Altay - Balıkesirspor karşı karşıya geliyor.

Süper Ligde bu hafta 8. hafta maçları, birinci ligde ise 9. hafta maçları oynanıyor.

Cumartesi Günü

Süper Lig

Saat 13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor

Saat 16.00 Erzurum - Göztepe

Saat 16.00 Alanya - Trabzonspor

Saat 19.00 Fenerbahçe - Konyaspor

1. Lig

Saat 13. 30 Bandırma - Giresunspor

Saat 13.30 Ümraniye - Tuzlaspor

Saat 16.00 Adana - Menemenspor

Saat 19.00 Ankaraspor - Bursaspor

Pazar Günü

Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçlar şöyle:

Saat 13.30 Malatyaspor - Denizlispor

Saat 13.30'da Ankaragücü - Fatih Karagümrük

Saat 16.00'da Kayserispor - Hatayspor

Saat 16.00 Başakşehir - Gençlerbirliği

Saat 19.00 Sivasspor - Galatasaray

Bu haftanın Süper Lig maçları bugün sona eriyor.

1. Lig'de ise bu akşam oynanacak maçlar:

Saat 13.30 Eskişehir - Ankara Keçiören

Saat 16.00 Samsunspor - Altınordu

Saat 16.00 Akhisar - Boluspor

Saat 19.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

7. hafta maç programı

30 Ekim Cuma

Süper Lig

20.00 Fatih Karagümrük - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa (Medical Park)

31 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar

Süper Lig

Saat 13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

Saat 16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

Saat 19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 Kasım Pazar Günü

Süper Lig

Saat 13.30'da Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

Saat 16.00'da İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

Saat 19.00'da Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 Kasım Pazartesi Günü

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

6. hafta maç programı

Cuma Günü Maçları

Süper Lig:

Saat 20.00 Kasımpaşa - Göztepe maçı var.

Cumartesi Günü

Süper Lig

Saat 13.30'da Ankaragücü - Hatayspor

16.00 Gaziantep - Konyaspor

19.00 Erzurum - Galatasaray

19.00 Başakşehir - Antalyaspor

1. Lig Maçları

13.30 Ümraniye - Altınordu

19.00 Samsun - Ankara Keçiören

Pazar

13.30 Malatya - Gençlerbirliği

16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

Pazartesi

Süper Lig

20.00 Denizlispor - Beşiktaş

20.00 Sivasspor ile Çaykur Rizespor

1. Lig

Saat 19.00 Boluspor - Menemenspor

Saat 19.00 Akhisar - Bursaspor