Bugün maç var mı? 9 Kasım 2020 Pazartesi kimlerin maçı var? TFF maç programı

9 Kasım 2020 tarihinde hangi maçların olduğu futbol severler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Türkiye’de olduğu gibi aynı zamanda uluslararası arenada da hangi maçların olduğu araştırılıyor.
8. hafta maç programı
Cuma günü
Süper Lig
Saat 20.00 Gaziantep - Beşiktaş maçı var.
1. Lig
Birinc ligde ise bugün 9. Haftanın ilk maçı oynanacak.
Saat 19.00'da Altay - Balıkesirspor karşı karşıya geliyor.
Süper Ligde bu hafta 8. hafta maçları, birinci ligde ise 9. hafta maçları oynanıyor.
Cumartesi Günü
Süper Lig
Saat 13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor
Saat 16.00 Erzurum - Göztepe
Saat 16.00 Alanya - Trabzonspor
Saat 19.00 Fenerbahçe - Konyaspor
1. Lig
Saat 13. 30 Bandırma - Giresunspor
Saat 13.30 Ümraniye - Tuzlaspor
Saat 16.00 Adana - Menemenspor
Saat 19.00 Ankaraspor - Bursaspor
Pazar Günü
Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçlar şöyle:
Saat 13.30 Malatyaspor - Denizlispor
Saat 13.30'da Ankaragücü - Fatih Karagümrük
Saat 16.00'da Kayserispor - Hatayspor
Saat 16.00 Başakşehir - Gençlerbirliği
Saat 19.00 Sivasspor - Galatasaray
Bu haftanın Süper Lig maçları bugün sona eriyor.
1. Lig'de ise bu akşam oynanacak maçlar:
Saat 13.30 Eskişehir - Ankara Keçiören
Saat 16.00 Samsunspor - Altınordu
Saat 16.00 Akhisar - Boluspor
Saat 19.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
7. hafta maç programı
30 Ekim Cuma
Süper Lig
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar
Süper Lig
Saat 13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
Saat 16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
Saat 19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
1 Kasım Pazar Günü
Süper Lig
Saat 13.30'da Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
Saat 16.00'da İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
Saat 19.00'da Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 Kasım Pazartesi Günü
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)
6. hafta maç programı
Cuma Günü Maçları
Süper Lig:
Saat 20.00 Kasımpaşa - Göztepe maçı var.
Cumartesi Günü
Süper Lig
Saat 13.30'da Ankaragücü - Hatayspor
16.00 Gaziantep - Konyaspor
19.00 Erzurum - Galatasaray
19.00 Başakşehir - Antalyaspor
1. Lig Maçları
13.30 Ümraniye - Altınordu
19.00 Samsun - Ankara Keçiören
Pazar
13.30 Malatya - Gençlerbirliği
16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
Pazartesi
Süper Lig
20.00 Denizlispor - Beşiktaş
20.00 Sivasspor ile Çaykur Rizespor
1. Lig
Saat 19.00 Boluspor - Menemenspor
Saat 19.00 Akhisar - Bursaspor