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Bugün kimin maçı var? TV 8 Ocak 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri haberine dair tüm yeni ayrıntılar 08.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

08 Ocak 2021 Cuma 13:52
Bugün kimin maçı var? TV 8 Ocak 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 8 Ocak 2021 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 8 Ocak 2021 Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 8 Ocak 2021 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 8 Ocak 2021 Cuma günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

8 Ocak 2021 Cuma TV'de bugünün maç programı...

⚽ 11:10 | Newcastle Jets - Westen Sydney Wanderers | beIN SPORTS HD 4

⚽ 20:30 | Karlsruher SC - Greuther Fürth | S Sport 2

⚽ 22:30 | Mönchengladbach - Bayen Münih | S Sport 2

⚽ 22:45 | Charlton Athletic - Accrington Stanley | beIN SPORTS HD 2

⚽ 22:45 | Wolverhampton - Crystal Palace | TİVİBU SPOR 3

⚽ 22:45 | Aston Villa - Liverpool | TİVİBU SPOR 2

⚽ 23:00 | Celta Vigo - Villarreal | Spor Smart



Son Güncelleme: 08.01.2021 13:52
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