İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Bugün kimin maçı var? TV 6 Aralık 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri

6 Aralık 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 6 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 19:31
Bugün kimin maçı var? TV 6 Aralık 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 6 Aralık 2020 Pazar bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 6 Aralık Pazar Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 6 Aralık  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 6 Aralık Pazar günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

6 Aralık Pazar​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 ⚽️13:30 | Fatih Karagümrük vs Rizespor | beIN SPORTS HD 1

 ⚽️14:30 | Hellas Verona vs Cagliari | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️15:00 | Lille vs Monaco | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️15:00 | West Bromwich vs Crystal Palace | S Sport

 ⚽️15:30 | Paderbon vs Nünberg | S Sport 2

 ⚽️16:00 | Granada vs Huesca | Spor Smart

 ⚽️16:00 | Altınordu vs Keçiören |  beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

 ⚽️16:00 | Antalyaspor vs Ankaragücü | beIN SPORTS HD 1

 ⚽️17:00 | Bordeaux vs Brest |  beIN SPORTS MAX HD 2

 ⚽️17:00 | Roma vs Sassuolo | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️17:00 | Udinese vs Atalanta | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️17:15 | Sheffield United vs Leicester City | S Sport

 ⚽️17:30 | Werder Bremen vs Stuttgart | S Sport 2

 ⚽️18:15 | Osasuna vs Real Betis | Spor Smart

 ⚽️19:00 | Reims vs Nice | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️19:00 | Denizlispor vs Fenerbahçe | beIN SPORTS HD 1

 ⚽️19:00 | Adana Demirspor vs Akhisarspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

 ⚽️19:30 | Tottenham vs Arsenal | S Sport

 ⚽️20:00 | Crotone vs Napoli | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️20:00 | Schalke 04 vs Bayer Leverkusen | S Sport 2

 ⚽️20:30 | Villarreal vs Elche | Spor Smart

 ⚽️22:15 | Liverpool vs Wolverhampton | S Sport

 ⚽️22:45 | Sampdoria vs Milan | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️23:00 | Metz vs Lyon | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️23:00 | Alaves vs Real Sociedad | Spor Smart

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:31
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe ile Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı
Göztepe ile Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı
Göztepe ile Kayserispor puanları paylaştı
Göztepe ile Kayserispor puanları paylaştı
Beşiktaş hafta sonu izin yapacak
Beşiktaş hafta sonu izin yapacak
Dusko Tosic Fatih Karagümrük ile anlaştı
Dusko Tosic Fatih Karagümrük ile anlaştı
UEFA maçı öncesi Sivasspor'da büyük şok!
UEFA maçı öncesi Sivasspor'da büyük şok!
Ahmet Çakar verdi veriştirdi! Rıdvan Dilmen Kimsin lan sen!
Ahmet Çakar verdi veriştirdi! Rıdvan Dilmen Kimsin lan sen!

Popüler Haberler

2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Canan Atalay oynadığı diziler
Emeklilere promosyonda dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Emeklilere promosyonda bilinmesi gerekenler
Konut kredisi çekmek için başvuruda gerekli şartlar ve belgeler
Memurluktan ayrılan emekli ikramiyesi alabilir mi?
Toki'de kuralar ne zaman çekilecek? Toki sosyal konut kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Zuhal Topal'la Sofrada isim mi değiştirecek? Yemekteyiz'in taklidi mi? Acun Ilıcalı'dan program hakkında açıklamalar
Bugün kimin maçı var? TV 6 Aralık 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Seda Türkmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kimdir, nereli yaşı kaç?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin doğum tarihi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.