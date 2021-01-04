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Bugün kimin maçı var? TV 4 Ocak 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri

Gündemde büyük yankı uyandıran Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri ile ilgili olarak merak edilen 4 Ocak 2021 Pazartesi günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 4 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizde derledik.

04 Ocak 2021 Pazartesi 02:46
Bugün kimin maçı var? TV 4 Ocak 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 4 Ocak 2021 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 4 Ocak 2021 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 4 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 4 Ocak 2021 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

4 Ocak 2021 Pazartesi günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

18:00

Las Palmas - Espanyol İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube

20:30

Eibar - Granada İspanya La Liga Spor Smart Kanal 82

20:30

Real Sociedad - Osasuna İspanya La Liga Spor Smart

23:00

Huesca - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus Spor Smart

 

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 02:46
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