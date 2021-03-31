Bugün kimin maçı var? TV 31 Mart 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 31 Mart 2021 Çarşamba

TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik. TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 31 Mart 2021 Çarşamba Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

31 Mart 2021 Çarşamba Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

31 Mart 2021 Çarşamba TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

16:00 Fildişi Sahili - Etiyopya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00 Madagaskar - Nijer

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

16:00 Orta Afrika Cumhuriyeti - Moritanya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00 Guinea Bissau - Kongo

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00 Nijerya - Lesotho

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00 Senegal - Esvatini

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00 Sierra Leone - Benin

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00 Azerbaycan - Sırbistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv S Sport Plus S Sport CBC Sport

19:00 Türkiye - Sırbistan

U21 Hazırlık Maçı

A Spor

19:00 Almanya - Romanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

19:00 Hollanda - Macaristan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

20:00 Hırvatistan - Malta

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

20:00 Alcorcon - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:30 Malaga - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:45 Türkiye - Letonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

TRT Spor HD CBC Sport

21:45 Lüksemburg - Portekiz

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45 Karadağ - Norveç

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2 S Sport Plus

21:45 Galler - Çekya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus S Sport

21:45 Cebelitarık - Hollanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45 Belçika - Belarus

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

22:00 Ponferradina - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00 İtalya - Slovenya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

22:00 İspanya - Çek Cumhuriyeti

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

22:00 Fas - Burundi

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00 Mozambik - Yeşilburun

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00 Kamerun - Ruanda

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:30 Rayo Vallecano - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

Futbol Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?