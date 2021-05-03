İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Bugün kimin maçı var? TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri

Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri ile ilgili yeni ayrıntılar 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 3 Mayıs 2021 gününe ait Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30
Bugün kimin maçı var? TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Takip Et:

Futbol tutkunları her gün heyecanlı futbol maçlarını takip ediyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde futbol müsabakalarına ara verilmiş, ardından alınan kararlar sonrasında ligler sıkıştırılmış fikstürlerle oynanmaya başladı.

Hazırlanan yeni fikstür sonrasında hemen hemen her gün ülkemizde ve birçok ülkede heyecan dolu futbol müsabakaları oynanmaya başladı. Futbol tutkunları heyecan dolu maçları takip etmek için bugün hangi maçlar var gibi soruları araştırmaya başladı. Spor ekranında 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün ne var, beIN Sports, S Sports ve Tivibu’da hangi maçlar var?

Futbolun mabedi ve en üst düzey futbolun oynandığı Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de hemen hemen her gün heyecanlı dolu karşılaşmalar milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Liglerin sonuna yaklaşırken, şampiyonluk mücadelelerini kaçırmamak adına TV’de bugün hangi maçlar var 3 Mayıs 2021 Pazartesi soruları en çok araştırılan soruların başında geliyor.

TV’de Futbol – TV’de canlı yayınları, Futbol maçı hangi kanalda?

Ülkemizde dünyanın birçok ligi yayıncı kuruluşlar tarafından futbol tutkunlarının beğenisini sunuluyor. Pandemi sürecinde evde kalınan bugünlerde insanlar vakit geçirmek için heyecan dolu futbol karşılaşmalarını gün ve gün takip ediyor. Ülkemizde Avrupa’nın en önemli liglerinin maçları farklı kanallar üzerinden yayınlanıyor. Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports bünyesi içerisinde Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi gibi maçlar ekranlara getiriliyor. Ayrıca Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart gibi spor kanallarında İspanya, İtalya, Fransa gibi liglerinde maçları yayınlanıyor.

Futbol severler bu kanallar üzerinden yayınlanan 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli maçların programını, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını araştırıyor. 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi kanalda, hangi maçlar var ve bugün televizyonda hangi maçlar canlı olarak veriliyor sorusu intenette en çok aratılan sorulardan biri oldu. 3 Mayıs 2021 Gününün önemli maçlarının listesini sizler için hazırladık.

3 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

 

3 Mayıs 2021 Pazartesi TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

09:05 | Melboune Victory - CC Mariners | beIN SPORTS HD 4

13:00 | Barcelona - PSG | beIN MAX 1

13:30 | Lazio - Genoa | beIN SPORTS 3

 

14:00 | Bordeaux - Rennes | beIN SPORTS 4

14:00 | Rangers - Celtic | Tivibu

15:00 | Valladolid - Real Betis | SPOR SMART

15:30 | Ajax - FC Emmen | Tivibu SPOR

16:00 | Bologna - Fiorentina | beIN MAX 2

16:00 | Napoli - Cagliari | beIN SPORTS 4

16:00 | Sassuolo - Atalanta | beIN MAX 1

16:00 | Denizlispor - Ç.Rizespor | beIN SPORTS 1

16:00 | Konyaspor - Karagümrük | beIN SPORTS 2

16:00 | Antalyaspor - Göztepe | beIN SPORTS 3

16:00 | Newcastle United - Arsenal | S SPORT

17:15 | Villareal - Getafe | SPOR SMART

17:45 | PSV - Heerenveen | Tivibu Spor

18:05 | Montpellier - St. Etienne | beIN SPORTS 4

18:30 | Manchester United - Liverpool | S SPORT

19:00 | Udinese - Juventus | beIN SPORTS 3

19:30 | Granada - Cadiz | SPOR SMART

19:30 | C.Brugge - Anderlecht | Tivibu Spor 2

20:30 | Gençlerbirliği - Galatasaray | beIN SPORTS 1

21:15 | Tottenham - Sheffield United | S SPORT

21:45 | Sampdoria - Roma | beIN SPORTS 3

22:00 | Valencia - Barcelona | SPOR SMART

22:00 | Monaco - Lyon | beIN SPORTS 4

Futbol maçları ne zaman, saat kaçta?

Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de bugün hangi maçların saat, kaçta ve hangi kanallarda yayınladığını yukarıdaki listeden bulabilirsiniz. Bugün TV’de 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli maçlar ile heyecan dolu futbol müsabakaları futbol severleri bekliyor.

2021 Liglere göre futbol yayın hakları

Ülkemizde dünyanın önemli ligleri, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşları değişiklik gösteriyor. Ülkemizde Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi önemli futbol ülkelerinin maçları farklı spor kanalları üzerinden ekranlara getiriliyor.

Almanya Bundesliga maçları, S SPort 2 ve S Sport Plus ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

İngiltere Premier Lig maçları, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

İtalya Serie A maçları, beIN Sports kanalları ile CBC Sport'tan canlı yayınlanmaktadır.

Rusya Premier Lig maçları, Rusya Premier Lig resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve CBC Sport'dan canlı yayınlanmaktadır.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları, A Spor, a2, A Haber ve ATV kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Euro 2020 Eleme maçları (Türkiye maçları dışındakiler), S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

Türkiye Futbol A Milli Takımı'nın maçları, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Belçika Pro League, Portekiz Liga NOS, Hollanda Ligi Eredivisie, Çin Süper Ligi, MLS ve Almanya Bundesliga 2, S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.

İspanya La Liga'nın 2019-20 sezonu Türkiye yayıncısı henüz belli olmamıştır. İspanya La Liga 2 ise La Liga'nın resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig maçlarının tek bir yayıncısı bulunmamaktadır. Kulüplerin anlaştıkları herhangi bir kanaldan maç yayını yapılabilmektedir.

Futbol tarihçesi

Dünyanın en büyük ve en çok izleyiciye sahip spor organizasyonlarının başında futbol geliyor. Futbol oldukça eski bir tarihe dayanmakta olup, ilk olarak nerede oynanmaya başlandığı konusunda birçok rivayet bulunmaktadır.

Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı yapılan kazı çalışmalarından elde edilen ipuçlarına bakıldığında sürecin Sümerlere kadar uzandığı görülüyor. Bununla birlikte Çin’de askerlerinde çok uzun yıllar önce top oynadığı da söylenmektedir. Söylenenlere göre askerler yere iki direk dikmiş ve topu bu direğin arasından geçirmeye çalışmıştır. Askerlerin bunu idman için yaptıkları da iddialar arasında yer alıyor.

Öte yandan eski Türklerde de futbola benzeyen oyunların olduğu söyleniyor. Divan-ı Lügat’it Türk eserinde buna dair ipuçları da bulunmaktadır. Eski Mısır Medeniyetlerinde de futbolun oynandığı duvar resimlerinde görülmektedir. Yunanlı şair Hemeros Odissea eserinde top oynayan kişilerden bahsetmektedir. Tüm bu verilere bakıldığında futbolun temelinin 12.yy kadar ulaştığı görülüyor.

Ancak moden anlamda futbolun ülkesi İngiltere olarak biliniyor. İngiltere’de futbol işçi sınıfının eğlence amacı olarak ortaya çıkmış ve çok sevilmiş. Bu kadar sevilen bir oyun dönemin kralı tarafından yasaklanmıştı. Ancak ilerleyen süreçte insanların futbola olan bağımlığı devam etmiş ve yasak kaldırılmıştır.

İngiltere’nin ardından İtalya’da da Giiyoca Del Calcio yani tepmek, tekmelemek anlamında futbol oynanmaya başlamış. İtalya’da da çok sevilen oyunun günümüz futboluna en yakın önek olduğu da söyleniyor.

1583 yılında İngiltere’de futbol yasağı kaldırılıştır. Ardından bazı kurallar ile oyun yeniden oynanmaya başlamıştır. Bu kuralların içerisinde çok sert oynanan oyunu yumuşatan ve hakemle bu kurallara uyulması sağlanmıştır. Faul kuralının da bu dönemde ortaya çıktığı bilinmektedir. 1800’lü yılların ortalarına gelindiği ise futbol çok fazla ayrıntıya sahip 11 kişilik takımlarla oynanan bir oyun olarak popülaritesini daha da arttırmıştır. İlerleyen yıllarda ise günümüzün köklü kulüpleri kurulmuştur. Bilinen ilk futbol kulübü 1857 yılında kurulan Sheffield Club’tır. 1963 yılında ise İngiliz Futbol Birliği kurularak moden futbolun temeli atılmıştır. Dünyada kurulan ilk milli federasyonda FA olmuştur. Ülkemizde ise futbol 1900’lü yılların başında oynanmaya başlamıştır. Bu yıllarda ülkenin en büyük üç futbol kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kurulmuştur.




Son Güncelleme: 03.05.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu
Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
2020-2021 Süper Lig küme düşen takımlar hangileri?
2020-2021 Süper Lig küme düşen takımlar hangileri?
Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?
Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?
Canlı izle Galatasaray Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Galatasaray Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gençlerbirliği Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği GS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gençlerbirliği Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği GS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Fox TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 9. bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Teşkilat son bölüm
Kefaret 24. bölüm izle tek parça! Kefaret son bölüm kesintisiz izle
Menajerimi Ara canlı izle! Menajerimi Ara Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 24. bölümü
Bilgisayar nasıl hızlandırılır? 2021 güncel bilgisayar hızlandırma yöntemleri
Belediyede nasıl memur olunur? Belediye memurları nerelerde çalışırlar?
Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı'da avukat Rahmi Bey ne zaman dönecek? Rahmi Özkan hasta mı, geri gelecek mi?
Bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Sol Yanım dizisi Asena’sı kim canlandırıyor? Defne Samyeli'nin biyografisi
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mayısıs 1 2021
Acil nakit 20 000 TL hızlı kredi imkanı sunan bankalar ve şartları
Arıza dizisi Balaban kimdir? Rüzgar Aksoy'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 3 Mayıs 2021 Pazartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Survivor 2021 83. bölüm fragmanı 3 Mayıs Pazartesi
Bahar Candan’ın paralı arkadaş ilanı gündem oldu!
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2021 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.