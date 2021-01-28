İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Bugün kimin maçı var? TV 28 Ocak 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri hakkındaki güncel bilgileri 28 Ocak 2021 Perşembe tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 12:01
Bugün kimin maçı var? TV 28 Ocak 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 28 Ocak 2021 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 28 Ocak 2021 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 28 Ocak 2021 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 28 Ocak 2021 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

28 Ocak 2021 Perşembe  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

28 Ocak 2021 Perşembe TV'de bugünün maç programı...

16:00 İstanbulspor vs Adanaspor   TRT Spor, beIN SPORTS MAX HD 1

16:00 Kasımpaşa vs Sivasspor      beIN SPORTS HD 1

19:00 Altınordu vs Menemenspor TRT Spor, beIN SPORTS MAX HD 1

19:00 Fenerbahçe vs Kayserispor beIN SPORTS HD 1

19:00 Alanyaspor vs MKE Ankaragücü beIN SPORTS HD 2

20:00 Benfica vs Nacional S Sport 2

22:45 Wycombe Wanderers vs Tottenham  tivibu SPOR 2

22:45 Sochaux vs Toulouse beIN SPORTS HD 4

23:00 Athletic Bilbao vs Getafe Spor SMART

23:15 Farense vs Porto S Sport 2

26/01/2021 

04:30 Dallas Mavericks vs Denver Nuggets  S Sport



Son Güncelleme: 28.01.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leicster City kadrosuna bir Türk oyuncuyu daha katmaya hazırlanıyor
Leicster City kadrosuna bir Türk oyuncuyu daha katmaya hazırlanıyor
Trabzonspor, Yunus Mallı'ya yeni bir teklif yapacak
Trabzonspor, Yunus Mallı'ya yeni bir teklif yapacak
Fenerbahçe, Visca'da ısrar ediyor
Fenerbahçe, Visca'da ısrar ediyor
Beşiktaş'ta forvete Enzo Crivelli
Beşiktaş'ta forvete Enzo Crivelli
Shinji Kagawa, PAOK ile anlaşmaya vardı
Shinji Kagawa, PAOK ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Atakan Üner'in Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu!
Beşiktaş, Atakan Üner'in Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu!

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 28 Ocak 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Açıktan üniversite okumanın dezavantajları nelerdir? 2021 Açıktan üniversite en iyi bölümler
Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2021?
Rüyada ceviz toplamak görmek neye işaret eder?
En Şık Benim programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Ücretsiz numaradan isim sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Seksenler Butik Ali karakterini kim canlandırıyor? Hakan Bulut biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Zeynep Uykan ve Özlem Ürek kimdir? Kuaförüm Sensin yeni hafta yarışmacıları
Kredi notu en fazla kaç olabilir? Maksimum kredi notu değeri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Memati mi katılacak?
Öğretmenlerin 2019 Temmuz ayı zamlı maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşları ne zaman alacaklar?
SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınır? E-devlet ile online sgk borcu yoktur yazısı alma işlemleri
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Kefaret hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
2021 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
Mama bez ve süt yardımı nasıl alınır?
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021
Alışveriş kredisini kimler alabilir? 2021 Alışveriş kredisi nasıl kullanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.