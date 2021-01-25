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Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 24 Ocak 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

25 Ocak 2021 Pazartesi 02:12
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 25 Ocak 2021 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 25 Ocak 2021 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

25 Ocak 2021 Pazartesi  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

25 Ocak 2021 Pazartesi TV'de bugünün maç programı...

16:00 İstanbulspor vs Adanaspor   TRT Spor, beIN SPORTS MAX HD 1

16:00 Kasımpaşa vs Sivasspor      beIN SPORTS HD 1

19:00 Altınordu vs Menemenspor TRT Spor, beIN SPORTS MAX HD 1

19:00 Fenerbahçe vs Kayserispor beIN SPORTS HD 1

19:00 Alanyaspor vs MKE Ankaragücü beIN SPORTS HD 2

20:00 Benfica vs Nacional S Sport 2

22:45 Wycombe Wanderers vs Tottenham  tivibu SPOR 2

22:45 Sochaux vs Toulouse beIN SPORTS HD 4

23:00 Athletic Bilbao vs Getafe Spor SMART

23:15 Farense vs Porto S Sport 2

26/01/2021 

04:30 Dallas Mavericks vs Denver Nuggets  S Sport



Son Güncelleme: 25.01.2021 02:12
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