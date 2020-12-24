İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Bugün kimin maçı var? TV 24 Aralık 2020 Perşembe canlı maç yayın saatleri

Basın bülteninde göze çarpan Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimize göz atarak, Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 12:20
Bugün kimin maçı var? TV 24 Aralık 2020 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 23 Aralık Çarşamba maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 23 Aralık Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 23 Aralık Çarşamba tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 23 Aralık Çarşamba günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

23 Aralık Çarşamba Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 16:00 | Adanaspor - Menemenspor | beIN Sports MAX 1

⚽️ 16:00 | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor | beIN Sports 1

⚽️ 16:00 | BB Erzurumspor - Denizlispor | beIN Sports 2

⚽️ 19:00 | Fenerbahçe - Başakşehir | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Kasımpaşa - Gaziantep FK | beIN Sports 2

⚽️ 19:30 | Getafe - Celta Vigo | Spor Smart

⚽️ 20:30 | Stoke City - Tottenham | beIN Sports MAX 1

⚽️ 20:30 | Hellas Verona - Inter | beIN Sports 4

⚽️ 21:00 | Rennes - Metz | beIN Sports MAX 2

⚽️ 21:45 | Real Madrid - Granada | Spor Smart

⚽️ 22:45 | Napoli - Torino | beIN Connect

⚽️ 22:45 | Roma - Cagliari | beIN Connect

⚽️ 22:45 | AC Milan - Lazio | beıN Sports MAX 1

⚽️ 22:45 | Bologna - Atalanta | beIN Connect

⚽️ 22:45 | Sampdoria - Sassuolo | beIN Connect

⚽️ 23:00 | Lyon - Nantes | beIN Connect

⚽️ 23:00 | PSG - Strasbourg | beIN Sports 2

⚽️ 23:00 | Angers - Marsilya | beIN Connect

⚽️ 23:00 | Montpellier - Lille | beIN Sports MAX 2

⚽️ 23:00 | Everton - Inter | beIN Sports 4

⚽️ 23:00 | Monaco - St. Etienne | beIN Connect

⚽️ 00:00 | Alaves - Eibar | S Sport 2

⚽️ 00:00 | Real Betis - Cadiz | Sport Smart



Son Güncelleme: 24.12.2020 12:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milan evinde Lazio'yu devirdi!
Milan evinde Lazio'yu devirdi!
Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor
Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor
Beşiktaşlı Adem Ljajic'e İtalyan kulüp talip oldu!
Beşiktaşlı Adem Ljajic'e İtalyan kulüp talip oldu!
Başakşehirli Giuliano'dan Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken açıklama!
Başakşehirli Giuliano'dan Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken açıklama!
Fenerbahçe, Mesut Özil'i transfer etme konusunda iddialı!
Fenerbahçe, Mesut Özil'i transfer etme konusunda iddialı!
Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Kasımpaşa-Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 24 Aralık 2020 Perşembe canlı maç yayın saatleri
2021 AGİ tablosu evli ve çocuklu işçi için nasıl olacak? AGİ ne kadar olacak?
Girişimci kadınlara 40 bin TL geri ödemesiz destek
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2020 Aralık KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Şirin Payzın kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2020 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İzmir alan kodu kaçtır?
Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2020 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
2020 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Öğretmenlik için sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık kurulu raporu ne kadar ve kaç günde alınır?
Saran Group'a ait Nba Tv Digiturk'ten çıktı! Nba Tv'nin yer aldığı platform ve kanallar
Kimse Bilmez Dizisi Köksal Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Taner Turan Hakkında Bilgiler
Survivor 2020 19 Nisan Dokunulmazlık oyununu kim kazandı Eleme adayı kim oldu?
Emekli Maaşını Yüksek Alabilmek İçin Neler Yapılabilir? Emekli Maaşını Yüksek Almanın 8 Yolu
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve katılım koşulları
Hercai dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Hercai yeni yayın günü ne zaman?
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2020
Ozan Güven Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.