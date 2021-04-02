Bugün kimin maçı var? TV 2 Nisan 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 2 Nisan 2021 Cuma

TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik. TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 2 Nisan 2021 Cuma Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

2 Nisan 2021 Cuma Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

2 Nisan 2021 Cuma TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

11.00 Westen United – Melboune City Avustralya A Ligi My FootbALL Youtube Bein Sports 4

11:40 CC Mariners – Adelaide United Avustralya A Ligi My FootbALL Youtube Bein Sports 4

15:00 Sakaryaspor – Pendikspor TFF 2. Lig Yayın Yok

15:00 Pazarspor – Elazığspor TFF 2. Lig Yayın Yok

15:00 Kahramanmaraş – Kocaelispor TFF 2. Lig Yayın Yok

18:00 Espanyol – Fuenlabrada İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00 Mallorca – Leganes İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00 Las Palmas – Lugo İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:30 Real Zaragoza – Cartagena İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

Futbol Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?