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Bugün kimin maçı var? TV 16 Aralık 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri

Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 16 Aralık 2020 Çarşamba günü basına aktarılmaya devam ediyor. Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri haberi güncel ayrıntılarını Aralık 16 Çarşamba günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:20
Bugün kimin maçı var? TV 16 Aralık 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 16 Aralık 2020 Çarşamba maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 16 Aralık 2020 Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 16 Aralık 2020 Çarşamba  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 16 Aralık 2020 Çarşamba günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

16 Aralık 2020 Çarşamba Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 13:00 | Kasımpaşa vs Muğlaspor | A SPOR

⚽️ 15:00 | Çaykur Rizespor vs Eskişehirspor | A SPOR

⚽️ 17:00 | Yeni Malatyaspor vs Hekimoğlu Trabzon | A SPOR

⚽️ 18:30 | Göztepe vs Bursaspor | A SPOR

⚽️ 20:30 | Eintracht Frankfurt vs Mönchengladbach | S SPORT 2

⚽️ 21:00 | Galatasaray vs Darıca GB | A SPOR

⚽️ 21:00 | Wolverhampton vs Chelsea | S SPORT

⚽️ 22:30 | Werder Bremen vs Borussia Dortmund | S SPORT 2

⚽️ 22:45 | Notts County vs Stockport County | Nesine.com

⚽️ 23:00 | Manchester City vs West Bromwich | S SPORT

16/12/2020 

⚽️ 00:00 | Real Madrid vs Athletic Bilbao | SPOR SMART 

⚽️ 03:30 | Palmeiras vs Libertad | S SPORT



Son Güncelleme: 16.12.2020 13:20
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