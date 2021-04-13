Bugün kimin maçı var? TV 13 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 13 Nisan 2021 Salı

TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik. TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 13 Nisan 2021 Salı Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

13 Nisan 2021 Salı Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

13 Nisan 2021 Salı TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

01:15

Sportivo Luqueno - Cerro Porteno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:00

Colo Colo - O'Higgins

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

03:00

Queretaro - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

03:00

River Plate - Colon

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:30

Libertad - Guairena

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

05:06

Tijuana - Mazatlan

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

16:00

Kasımpaşa - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Salitas - Jaraaf

CAF Afrika Uluslar Kupası

Bilyoner TV

18:00

Suduva - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Alanyaspor - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

CSKA Moskova - Volgograd

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Piast Gliwice - Gonik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Nublense - Cobresal

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

20:00

Riteriai - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

20:00

Chievo - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00



AIK Stockholm - Degerforsİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00

Kalmar - Östersunds

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

WBA - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

20:00

Lyngby - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Almere - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong AZ - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Maastricht - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

Hoffenheim - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:45

Mouscron - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:45

Guingamp - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3 Bilyoner TV

21:45

Benevento - Sassuolo

İtalya Serie A

Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00

Celta Vigo - Sevilla

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Alcorcon - Castellon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Palestino - Everton

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:15

Brighton - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:30

Melgar - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

Futbol Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?