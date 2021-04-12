İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Bugün kimin maçı var? TV 12 Nisan 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri

Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 12 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 13:00
Bugün kimin maçı var? TV 12 Nisan 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 12 Nisan 2021 Pazartesi

TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.  TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 12 Nisan 2021 Pazartesi Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

12 Nisan 2021 Pazartesi Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

12 Nisan 2021 Pazartesi TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

01:15
Sportivo Luqueno - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:00
Colo Colo - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

03:00
Queretaro - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

03:00
River Plate - Colon
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

03:30
Libertad - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

05:06
Tijuana - Mazatlan
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

16:00
Kasımpaşa - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Salitas - Jaraaf
CAF Afrika Uluslar Kupası
Bilyoner TV

18:00
Suduva - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Alanyaspor - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:00
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
CSKA Moskova - Volgograd
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Piast Gliwice - Gonik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Nublense - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

20:00
Riteriai - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

20:00
Chievo - Pisa
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

AIK Stockholm - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Kalmar - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
WBA - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

20:00
Lyngby - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Almere - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Jong AZ - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Maastricht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:30
Hoffenheim - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:45
Mouscron - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:45
Guingamp - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3 Bilyoner TV

21:45
Benevento - Sassuolo
İtalya Serie A
Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00
Celta Vigo - Sevilla
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00
Alcorcon - Castellon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00
Palestino - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

22:15
Brighton - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

23:30
Melgar - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

Futbol Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?

Canlı futbol maçlarının TV yayın akışı bilgilerine üstteki tablodan erişebilirsiniz. Futbol maçlarının hangi gün ve saatte yayınlandığını sayfamızda  bulabilirsiniz.

2021 Liglere göre futbol yayın hakları ;

Almanya Bundesliga maçları, S SPort 2 ve S Sport Plus ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

İngiltere Premier Lig maçları, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

İtalya Serie A maçları, beIN Sports kanalları ile CBC Sport'tan canlı yayınlanmaktadır.

Rusya Premier Lig maçları, Rusya Premier Lig resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve CBC Sport'dan canlı yayınlanmaktadır.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları, A Spor, a2, A Haber ve ATV kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Euro 2020 Eleme maçları (Türkiye maçları dışındakiler), S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

Türkiye Futbol A Milli Takımı'nın maçları, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Belçika Pro League, Portekiz Liga NOS, Hollanda Ligi Eredivisie, Çin Süper Ligi, MLS ve Almanya Bundesliga 2, S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.

İspanya La Liga'nın 2019-20 sezonu Türkiye yayıncısı henüz belli olmamıştır. İspanya La Liga 2 ise La Liga'nın resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig maçlarının tek bir yayıncısı bulunmamaktadır. Kulüplerin anlaştıkları herhangi bir kanaldan maç yayını yapılabilmektedir.

Futbol tarihçesi

Günümüzde hemen herkesin aşina olduğu bildiği futbolun tarihi epey bir eskiye dayanmaktadır.

Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmese dearkeolojik kazılarda elde edilen bilgilerle birlikte ayakla topa vurma oyunlarının tarihi Sümerlere kadar uzandığı belirlenmiştir. Bu bulgularla birlikte Çin'de askerler tarafından bu top oyununun oynandığı anlaşılmıştır. Askerler toprağa iki direk dikip topu bu direklerin arasından geçirmeye çalışmışlar. Askerlerin bu oyunu yapma sebebi de idman amaçlı olmuştur. Aynı zamanda eski Türklerde de futbol benzeri olan tepük isimli bir oyun vardır. Bu oyun Divan'ı Lügat'it Türk, Baybars Tarihi ve Hıtay Name gibi pek çok tarihi eserde yer almıştır.

Eski Mısır Medeniyeti'nde de futbolun duvar resimlerinde görülmesiyle Mısırlılar'ın futbolla olan ilişkisini kanıtlamıştır. Yunanlı ünlü şair Homeros'un Odissea isimli eserinde de top oynayan kişilerden bahsedilmiştir.Yunanlılar MÖ 100 yıllarında bu oyunu 15'er kişilik gruplar şeklinde belli kurallar ile "Episkyres" isminde oynamışlardır.

O zamanalarda oynanan futbol ilkel bir biçimde oynanmıştır. Moden futbolun temeli Romalı askerlerin oynadığı Harpastum isimli oyun ile olmuştur. Bu oyun Episkyresten esinlenerek oynanmıştır. Moden futbolun atası kabul edilen Harpastum oyununda amaç, topu kaparak el ve ayak vuruşlarıyla topu rakip sahaya göndermektedir. Bu oyun savaş taktiklerinde başarılı olmak için oynanmıştır. Oyunda günümüzdeki saha dizilişin temeli vardır. Dizilişte hücüm hattı, ortada detek birliği ve en geride de muhafızlar yer almıştır.

Tarihi eskiye dayanan futfbol oyunu 12. yy'da İngiltere'de moden olarak oynananmaua başlamıştır. Öyleki İngiltere'de futbol çok sevilmeye başlamış ve fittikçe artan sevgi ile beraber kamu düzenini de bozmaya başlamış. Ardından kral tarafından ülkede futbol oynanması yasaklanmış. Bu durum futbolu kötülemeye sebep olsa da İngilizler futbola olan sevgisi devam etmiştir. Ardından İngiliz soyluları tarafından Giiyoca Del Calcio adlı yani tepmek, tepmelekemk anlamına gelen oyunu ülkede yakmak istemişlerdir. Daha sonra da futbola olan ilgi bu sayede daha da artmıştır. İtalya'daki oynanan bu oyun günümüz futbol oyununa benzeerlik göstermektedir.

İngiltere'de yasak olan futbol, 1583'te tekrar oynanmaya başlanmış ve bu defa basit kurallar dahil edilmiştir. Sert oynayışa karşı kurallar ve hakem seçimi bu karalların bazılarıdır. Faul sisitemi de o zamam getirilmiştir.1862 yılına gelindiğinde ise bu kurallar daha ayrıntılı olarak genişletilmiş, takımların 11 kişi ile sahaya çıkacağı, ofsayt kuralı ve elle oynamamnın yasaklandığı kurallar eklenmiştir. 1857'deise ilk futbol kulübü olan Sheffield Club kurulmuştur. 1963'de ise İngiliz Futbol Birliği kurulmuş ve moden futbolun temelleri atılmıştır. FA, futbolda kurulan dünyanın ilk milli federasyonu olmuştur.




Son Güncelleme: 12.04.2021 13:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?
Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?
Beşiktaş Cenk Tosun sakatlığı ne, tedavisi kaç hafta sürecek?
Beşiktaş Cenk Tosun sakatlığı ne, tedavisi kaç hafta sürecek?
Cenk Tosun'a ne oldu, sakatlığı ne? Cenk Tosun kaç hafta yok?
Cenk Tosun'a ne oldu, sakatlığı ne? Cenk Tosun kaç hafta yok?
BB Erzurumspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor 2 – 4 BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
BB Erzurumspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor 2 – 4 BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar'ı sosyal medyadan eleştirdi!
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar'ı sosyal medyadan eleştirdi!

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 12 Nisan 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Emanet 157. bölüm 13 Nisan 2021 Salı
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Hilal göründü mü? 2021 Ramazan hilali göründü mü?
TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması jüri üyeleri ve sunucusu kimdir?
Fox TV canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sahurda ne yemeli? Sahur için acıktırmayan ve susatmayan yemekler, içecekler
Emekli promosyon anlaşma tarihimi nasıl öğrenebilirim? 2021 Emekli promosyon parası ne zaman yatacak?
Evde teravih namazı kılınışı ve ilk teravih vakitleri 2021
TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
Açıktan üniversite okumanın dezavantajları nelerdir? 2021 Açıktan üniversite en iyi bölümler
Rizespor Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok, yayınlanmayacak mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hamamlar açıldı mı, giriş nasıl olacak? Hamamlar hangi saatlerde açık olacak?
Arka Sokaklar canlı izle! KANAL D Arka Sokaklar 583. bölüm canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Doğum yapan annelere devletten 4 destek ödemesi 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2021
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Nisan 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Kredi sicil affı son durum

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.