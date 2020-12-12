İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Bugün kimin maçı var? TV 12 Aralık 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri

Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 12 Aralık 2020 Cumartesi günü de gündemde! Siz de Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri haberi için 12 Aralık 2020 Cumartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:03
Bugün kimin maçı var? TV 12 Aralık 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 12 Aralık 2020 Cumartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 12 Aralık 2020 Cumartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 12 Aralık 2020 Cumartesi  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 12 Aralık 2020 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

12 Aralık 2020 Cumartesi Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 

15.30 | Cardiff-Swansea | Beinsports4

15.30| Wolves-A.Villa | S Sport

16.00 | Valencia-A.Bilbao | Spor Smart

17.00 | Crotone-Spezia | Beinsports3

17.30 | M'Gladbach-H.Berlin | S Sport

17.30 | B.Dortmund-Stuttgart | SSport2

17.30 | Leipzig-W.Bremen | SSport+

18.00 | Blackbun-Norwich Beinmax2

18.00 | Newcastle-WBA | SSport

18.15 | Getafe-Sevilla | Spor Smart

19.00 | Marsilya-Monaco | Beinsports4

20.00 | Torino-Udinese | Beinsports3

20.30 | Huesca-Alaves | Spor Smart

20.30 | M.United-M.City | S Sport

20.30 | U.Berlin-B.Münih | SSport2

22.00 | Ajax-Zwolle | Tivibuspor3

22.45 | St.Truiden-Charleroi | Tivibuspor2

22.45 | St.Truiden-Charleroi | Tivibuspor2

22.45 |  Lazio-Verona | Beinsports3

23.00 | Lens-Montpellier | Beinsports4

23.00 | Everton-Chelsea | SSport

23.00 | R.Madrid-A.Madrid | Spor Smart



Son Güncelleme: 12.12.2020 19:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete koştu
Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete koştu
Romalı yıldız stoper çubuklu formayı giymeye hazır olduğunu açıkladı!
Romalı yıldız stoper çubuklu formayı giymeye hazır olduğunu açıkladı!
Başakşehir'den buruk veda
Başakşehir'den buruk veda
TFF, Süper Lig ve PTT 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı pankartların kullanılacağını açıkladı
TFF, Süper Lig ve PTT 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı pankartların kullanılacağını açıkladı
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapıldı! Maç Durdu
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapıldı! Maç Durdu
Roma'nın yıldız stoperi Juan Jesus'tan Fenerbahçe transferi açıklaması!
Roma'nın yıldız stoperi Juan Jesus'tan Fenerbahçe transferi açıklaması!

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 12 Aralık 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
PUBG Mobile kış festivali özellikleri ve değişiklikleri
Amazon Prime Video Türkiye Aralık 2020 yeni dizi ve film içerikleri
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anne sütünü arttıran besinler nelerdir? Emziren anneler hangi meyveleri yemeli, nasıl beslenmeli?
2021 Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Sahte bilet nasıl anlaşılır? 2021 Milli Piyango bilet fiyatları
Muamelat ne demek, kelime anlamı nedir, hangi dilde bir kelimedir?
açıktan üniversite kayıtları ne zaman olur? 2020 Açıktan üniversite bölümleri
Zümrüdü Anka dizisi final mi yapıyor, neden bitiyor? Zümrüdü Anka son bölüm ne zaman?
MasterChef Türkiye Ateşbaz-ı Veli Türbesi nerededir?
Peşinatsız konut kredisi veren bankalar listesi
2020 ÖSYM Sınav Görevlisi ücretleri belli oldu! (Salon Başkanı, Gözetmen, Bina Sorumlusu)
Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı? Konuya açıklık getirildi!
Özel Güvenlik Görevlisi 82.Temel Eğitim ve 58.Yenileme sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 30 Haziran 2019 ÖGG Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Evde kalarak sağlıklı ve hızlı kilo vermenin yolları nelerdir?
Masterchef Junior başvuru formu ve whatsapp hattı
2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? TSK Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?
Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, itiraz süresi ne kadar?
Milli Piyango online bilet nereden nasıl alınır? MP 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları
Süresiz nafaka kalkacak mı? Yeni nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz ve ömür boyu nafaka kaldırılacak mı?
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2020 Facebookta çalışma şartları nasıldır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.