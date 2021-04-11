İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Bugün kimin maçı var? TV 11 Nisan 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri

Gündemde halen yer almaya devam eden Bugün kimin maçı var? TV canlı maç yayın saatleri haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 11 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 13:00
Bugün kimin maçı var? TV 11 Nisan 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 11 Nisan 2021 Pazar

TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.  TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 11 Nisan 2021 Pazar Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

11 Nisan 2021 Pazar Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

11 Nisan 2021 Pazar TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

01:15

Montevideo City - Fenix

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Nacional Potosi - Guabira

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Mineros - Aragua

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Huancayo - Cajamarca

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Df. Justicia - Palmeiras

Recopa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

A. Palmaflor Vinto - Wilstermann

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Libertad - Atletico Nacional

Copa Libertadores

Bilyoner TV

16:00

Denizlispor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Gaziantep FK - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

17:30

Samara - Dinamo Moskova

Rusya Kupası

Bilyoner TV

19:00

Y.Malatyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:30

Hannover 96 - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30

Arsenal Tula - CSKA Moskova

Rusya Kupası

Bilyoner TV

20:00

Red Star - Lyon

Fransa Kupası

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

22:00

Ajax - Roma

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 2

22:00

Arsenal - Slavia Prag

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports Max 2 cbcsport.tv

22:00

Dinamo Zagreb - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports beIN Connect

22:00

Granada - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports Max 1 CBC Sport

 

Futbol Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?

Canlı futbol maçlarının TV yayın akışı bilgilerine üstteki tablodan erişebilirsiniz. Futbol maçlarının hangi gün ve saatte yayınlandığını sayfamızda  bulabilirsiniz.

2021 Liglere göre futbol yayın hakları ;

Almanya Bundesliga maçları, S SPort 2 ve S Sport Plus ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

İngiltere Premier Lig maçları, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

İtalya Serie A maçları, beIN Sports kanalları ile CBC Sport'tan canlı yayınlanmaktadır.

Rusya Premier Lig maçları, Rusya Premier Lig resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve CBC Sport'dan canlı yayınlanmaktadır.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları, A Spor, a2, A Haber ve ATV kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Euro 2020 Eleme maçları (Türkiye maçları dışındakiler), S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

Türkiye Futbol A Milli Takımı'nın maçları, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Belçika Pro League, Portekiz Liga NOS, Hollanda Ligi Eredivisie, Çin Süper Ligi, MLS ve Almanya Bundesliga 2, S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.

İspanya La Liga'nın 2019-20 sezonu Türkiye yayıncısı henüz belli olmamıştır. İspanya La Liga 2 ise La Liga'nın resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig maçlarının tek bir yayıncısı bulunmamaktadır. Kulüplerin anlaştıkları herhangi bir kanaldan maç yayını yapılabilmektedir.

Futbol tarihçesi

Günümüzde hemen herkesin aşina olduğu bildiği futbolun tarihi epey bir eskiye dayanmaktadır.

Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmese dearkeolojik kazılarda elde edilen bilgilerle birlikte ayakla topa vurma oyunlarının tarihi Sümerlere kadar uzandığı belirlenmiştir. Bu bulgularla birlikte Çin'de askerler tarafından bu top oyununun oynandığı anlaşılmıştır. Askerler toprağa iki direk dikip topu bu direklerin arasından geçirmeye çalışmışlar. Askerlerin bu oyunu yapma sebebi de idman amaçlı olmuştur. Aynı zamanda eski Türklerde de futbol benzeri olan tepük isimli bir oyun vardır. Bu oyun Divan'ı Lügat'it Türk, Baybars Tarihi ve Hıtay Name gibi pek çok tarihi eserde yer almıştır.

Eski Mısır Medeniyeti'nde de futbolun duvar resimlerinde görülmesiyle Mısırlılar'ın futbolla olan ilişkisini kanıtlamıştır. Yunanlı ünlü şair Homeros'un Odissea isimli eserinde de top oynayan kişilerden bahsedilmiştir.Yunanlılar MÖ 100 yıllarında bu oyunu 15'er kişilik gruplar şeklinde belli kurallar ile "Episkyres" isminde oynamışlardır.

O zamanalarda oynanan futbol ilkel bir biçimde oynanmıştır. Moden futbolun temeli Romalı askerlerin oynadığı Harpastum isimli oyun ile olmuştur. Bu oyun Episkyresten esinlenerek oynanmıştır. Moden futbolun atası kabul edilen Harpastum oyununda amaç, topu kaparak el ve ayak vuruşlarıyla topu rakip sahaya göndermektedir. Bu oyun savaş taktiklerinde başarılı olmak için oynanmıştır. Oyunda günümüzdeki saha dizilişin temeli vardır. Dizilişte hücüm hattı, ortada detek birliği ve en geride de muhafızlar yer almıştır.

Tarihi eskiye dayanan futfbol oyunu 12. yy'da İngiltere'de moden olarak oynananmaua başlamıştır. Öyleki İngiltere'de futbol çok sevilmeye başlamış ve fittikçe artan sevgi ile beraber kamu düzenini de bozmaya başlamış. Ardından kral tarafından ülkede futbol oynanması yasaklanmış. Bu durum futbolu kötülemeye sebep olsa da İngilizler futbola olan sevgisi devam etmiştir. Ardından İngiliz soyluları tarafından Giiyoca Del Calcio adlı yani tepmek, tepmelekemk anlamına gelen oyunu ülkede yakmak istemişlerdir. Daha sonra da futbola olan ilgi bu sayede daha da artmıştır. İtalya'daki oynanan bu oyun günümüz futbol oyununa benzeerlik göstermektedir.

İngiltere'de yasak olan futbol, 1583'te tekrar oynanmaya başlanmış ve bu defa basit kurallar dahil edilmiştir. Sert oynayışa karşı kurallar ve hakem seçimi bu karalların bazılarıdır. Faul sisitemi de o zamam getirilmiştir.1862 yılına gelindiğinde ise bu kurallar daha ayrıntılı olarak genişletilmiş, takımların 11 kişi ile sahaya çıkacağı, ofsayt kuralı ve elle oynamamnın yasaklandığı kurallar eklenmiştir. 1857'deise ilk futbol kulübü olan Sheffield Club kurulmuştur. 1963'de ise İngiliz Futbol Birliği kurulmuş ve moden futbolun temelleri atılmıştır. FA, futbolda kurulan dünyanın ilk milli federasyonu olmuştur.




Son Güncelleme: 11.04.2021 13:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Nisan 2021 bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var?
9 Nisan 2021 bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var?
Mesut Özil ne zaman oynamaya başlayacak? Mesut Özil sakatlığı ne zaman geçecek?
Mesut Özil ne zaman oynamaya başlayacak? Mesut Özil sakatlığı ne zaman geçecek?
Süper Lig'de 34. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?
Süper Lig'de 34. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?
Beşiktaş yeni sezon iç saha forması
Beşiktaş yeni sezon iç saha forması
Aboubakar neden Disiplin Kuruluna sevk edildi? Aboubakar ne yaptı?
Aboubakar neden Disiplin Kuruluna sevk edildi? Aboubakar ne yaptı?
Granada - Manchester United maçında sahaya çıplak taraftar girdi
Granada - Manchester United maçında sahaya çıplak taraftar girdi

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisindeki Hayat karakteri kimdir?
Bugün kimin maçı var? TV 11 Nisan 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
İstenmeyen sms iptal etme işlemleri nelerdir? istenmeyen sms engelleme 2021
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hilal Yıldız kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2021
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu hakkında bilgiler
Yemin Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Saç nasıl satılır? Saç satma kriterleri neler?
Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
BMW M3 ve M4 Competition fiyatları ve özellikleri
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Koltukaltı kararması için çözüm önerileri ve yöntemler
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
E devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Süt Parası nasıl sorgulanır? Emzirme ödeneği başvuru şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.