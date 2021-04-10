Bugün kimin maçı var? TV 10 Nisan 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 10 Nisan 2021 Cumartesi

TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik. TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 10 Nisan 2021 Cumartesi Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

10 Nisan 2021 Cumartesi Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

10 Nisan 2021 Cumartesi TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

01:15

Montevideo City - Fenix

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Nacional Potosi - Guabira

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Mineros - Aragua

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Huancayo - Cajamarca

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Df. Justicia - Palmeiras

Recopa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

A. Palmaflor Vinto - Wilstermann

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Libertad - Atletico Nacional

Copa Libertadores

Bilyoner TV

16:00

Denizlispor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Gaziantep FK - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

17:30

Samara - Dinamo Moskova

Rusya Kupası

Bilyoner TV

19:00

Y.Malatyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:30

Hannover 96 - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30

Arsenal Tula - CSKA Moskova

Rusya Kupası

Bilyoner TV

20:00

Red Star - Lyon

Fransa Kupası

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

22:00

Ajax - Roma

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 2

22:00

Arsenal - Slavia Prag

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports Max 2 cbcsport.tv

22:00

Dinamo Zagreb - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports beIN Connect

22:00

Granada - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports Max 1 CBC Sport

Futbol Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?