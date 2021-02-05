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Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 5 Şubat 2021 Cuma canlı maç saatleri

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV canlı maç saatleri haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 05.02.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

05 Şubat 2021 Cuma 14:59
Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 5 Şubat 2021 Cuma canlı maç saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 5 Şubat 2021 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 5 Şubat 2021 Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 5 Şubat 2021 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 5 Şubat 2021 Cuma günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

5 Şubat 2021 Cuma  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

5 Şubat 2021 Cuma TV'de bugünün maç programı...

11:05 | Adelaide United - Perth Glory | beIN SPORTS 4

19:00 | Samsunspor - Bandırmaspor | TRT Spor - beIN Max 1

21:00 | Gillingham - Lincoln City | beIN SPORTS 4

22:00 | Hertha Berlin - Bayen Münih | S Sport 2

22:45 | Fiorentina - Inter | beIN Sports 2

23:00 | Alaves - Valladolid | Spor Smart



Son Güncelleme: 05.02.2021 14:59
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