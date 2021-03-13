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Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 13 Mart 2021 Cumartesi canlı maç saatleri

Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV canlı maç saatleri haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Bugün kimin maçı var? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

13 Mart 2021 Cumartesi 12:30
Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 13 Mart 2021 Cumartesi canlı maç saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 13 Mart 2021 Cumartesi

 

Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 13 Mart 2021 Cumartesi Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

13 Mart 2021 Cumartesi Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

13 Mart 2021 Cumartesi TV'de hangi maçlar var?

 

13.00 Jeonbuk – Gangwon / Bilyoner TV

13.00 Ulsan – Incheon/ Bilyoner TV

13.30 Jeju United – Pohang / Bilyoner TV

14.00 Qabala – Sebail / CBC Sport

16.15 Zira – Karabağ / CBC Sport

17.00 ATK Mohun Bagan – NorthEast Utd / Bilyoner TV

18.00 PSG – Sparta Prag / Bein Sports 4

20.00 Sparta Prag – Pribram / Bilyoner TV

20.45 VVV Venlo – Sparta Rotterdam / Bilyoner TV

22.00 Raith – Ayr / Bilyoner TV

22.00 Inveness – Morton / Bilyoner TV

22.45 Portsmouth – Sunderland / Bein Sports 4

23.00 Jong PSV – Dordrecht / Bilyoner TV

23.00 B.Dortmund – Sevilla / Bein Sports 2

23.00 Juventus – Porto/ Bein Sports 



Son Güncelleme: 13.03.2021 12:30
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