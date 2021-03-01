Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 1 Mart 2021 Pazartesi canlı maç saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

TV'de bugünün maç programı...

13:30 | Ankara Keçiörengücü vs Samsunspor | TRT Spor

14:30 | Sampdoria vs Atalanta | beIN SPORTS HD 4

15:00 | Monaco vs Brest | beIN SPORTS HD 3

15:00 | Leicester City vs Arsenal | S Sport

15:00 | Wycombe Wanderers vs Norwich | beIN CONNECT

15:30 | Union Berlin vs Hoffenheim | S Sport 2

15:30 | Standard Liege vs Anderlecht | tivibu Spor 4

16:00 | Celta Vigo vs Valladolid | Spor SMART

16:00 | Eskişehirspor vs İstanbulspor | beIN SPORTS MAX HD 2

16:00 | Göztepe vs Kasımpaşa | beIN SPORTS HD 2

16:00 | Bursaspor vs Akhisarspor | TRT Spor

16:30 | PSV Eindhoven vs Ajax | tivibu Spor 3

17:00 | Angers vs Lens | beIN SPORTS HD 3

17:00 | Lorient vs Saint-Etienne | beIN CONNECT

17:00 | Reims vs Montpellier | beIN CONNECT

17:00 | Crotone vs Cagliari | beIN CONNECT

17:00 | Inter vs Genoa | beIN SPORTS HD 4

17:00 | Udinese vs Fiorentina | beIN CONNECT

17:00 | Nimes vs Nantes | beIN CONNECT

17:00 | Tottenham vs Bunley | S Sport

17:30 | Mainz 05 vs Augsburg | S Sport 2

18:15 | Cadiz vs Real Betis | Spor SMART

18:45 | AZ Alkmaar vs Feyenoord | tivibu Spor 3

19:00 | Giresunspor vs Altay | TRT Spor

19:00 | Trabzonspor vs Fenerbahçe | beIN SPORTS HD 1

19:05 | Lille vs RC Strasbourg | beIN SPORTS HD 3

19:30 | Chelsea vs Man United | S Sport

20:00 | Bayer Leverkusen vs Freiburg | S Sport 2

20:00 | Napoli vs Benevento | beIN SPORTS HD 4

20:15 | Gent vs Club Brugge | tivibu Spor 4

20:30 | Granada vs Elche | Spor SMART

22:15 | Sheffield United vs Liverpool | S Sport

22:45 | Roma vs Milan | beIN SPORTS HD 4

23:00 | Villarreal vs Atl. Madrid | Spor SMART

23:00 | Nacional vs Sporting Braga | S Sport 2

23:00 | Marsilya vs Lyon | beIN SPORTS HD 3