Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 14 Mart 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 14 Mart 2021 Pazar

TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik. TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 14 Mart 2021 Pazar Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

14 Mart 2021 Pazar Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

14 Mart 2021 Pazar TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

13:30 | Tuzlaspor vs Ümraniyespor | TRT Spor

13:30 | MKE Ankaragücü vs Göztepe | beIN SPORTS HD 1

14:30 | Bologna vs Sampdoria | beIN SPORTS HD 4

15:00 | Nimes vs Montpellier beIN SPORTS HD 3

15:15 | Sheffield Çarşamba vs Norwich | beIN CONNECT

15:30 | Bayer Leverkusen vs Arminia Bielefeld | S Sport 2

16:00 | BB Erzurumspor vs Trabzonspor | beIN SPORTS HD 1

16:00 | Gaziantep FK vs Denizlispor | beIN SPORTS HD 2

16:00 | Balıkesirspor vs Altay | TRT Spor

16:00 | Celta Vigo vs Athletic Bilbao | Spor SMART

16:00 | Menemenspor vs Adanaspor | beIN SPORTS MAX HD 2

16:30 | PSV Eindhoven vs Feyenoord | tivibu SPOR 3

16:30 | Utrecht vs Vitesse | tivibu SPOR 4

17:00 | Rennes vs RC Strasbourg | beIN CONNECT

17:00 | Lorient vs Nice | beIN CONNECT

17:00 | Lens vs Metz | beIN CONNECT

17:00 | Dijon vs Bordeaux | beIN CONNECT

17:00 | Leicester City vs Sheffield United | S Sport

17:00 | Parma vs Roma | beIN SPORTS HD 3

17:00 | Torino vs Inter | beIN SPORTS HD 4

17:30 | RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt | S Sport 2

18:00 | Sunderland vs Tranmere Rovers | beIN SPORTS MAX HD 2

18:15 | Granada vs Real Sociedad | Spor SMART

18:45 | PEC Zwolle vs Ajax | tivibu SPOR 3

19:00 | Fenerbahçe vs Gençlerbirliği | beIN SPORTS HD 1

19:00 | Bursaspor vs Ankaraspor | TRT Spor

19:05 | Monaco vs Lille | beIN SPORTS HD 4

19:30 | Arsenal vs Tottenham | S Sport

20:00 | Stuttgart vs Hoffenheim | S Sport 2

20:00 | Cagliari vs Juventus | beIN SPORTS HD 3

20:30 | Eibar vs Villarreal | Spor SMART

22:15 | Man United vs West Ham | S Sport

22:45 | Anderlecht vs Genk | tivibu SPOR 3

22:45 | Milan vs Napoli | beIN SPORTS HD 3

23:00 | Porto vs Paços Ferreira | S Sport 2

23:00 | Paris Saint-Germain vs Nantes | beIN SPORTS HD 3

23:00 | Sevilla vs Real Betis | Spor SMART

Futbol Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?