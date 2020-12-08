İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...

Bugün kimin maçı var 8 Aralık 2020 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Sıcak haber olarak gündeme gelen Bugün kimin maçı var TFF maç programı ve TV maç yayınları programı haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 8 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Aralık 2020 Salı 04:32
Bugün kimin maçı var 8 Aralık 2020 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 7 Aralık Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 7 Aralık Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 7 Aralık  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 7 Aralık Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

7 Aralık Pazartesi​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 ⚽️13:30 | Fatih Karagümrük vs Rizespor | beIN SPORTS HD 1

 ⚽️14:30 | Hellas Verona vs Cagliari | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️15:00 | Lille vs Monaco | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️15:00 | West Bromwich vs Crystal Palace | S Sport

 ⚽️15:30 | Paderbon vs Nünberg | S Sport 2

 ⚽️16:00 | Granada vs Huesca | Spor Smart

 ⚽️16:00 | Altınordu vs Keçiören |  beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

 ⚽️16:00 | Antalyaspor vs Ankaragücü | beIN SPORTS HD 1

 ⚽️17:00 | Bordeaux vs Brest |  beIN SPORTS MAX HD 2

 ⚽️17:00 | Roma vs Sassuolo | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️17:00 | Udinese vs Atalanta | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️17:15 | Sheffield United vs Leicester City | S Sport

 ⚽️17:30 | Werder Bremen vs Stuttgart | S Sport 2

 ⚽️18:15 | Osasuna vs Real Betis | Spor Smart

 ⚽️19:00 | Reims vs Nice | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️19:00 | Denizlispor vs Fenerbahçe | beIN SPORTS HD 1

 ⚽️19:00 | Adana Demirspor vs Akhisarspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

 ⚽️19:30 | Tottenham vs Arsenal | S Sport

 ⚽️20:00 | Crotone vs Napoli | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️20:00 | Schalke 04 vs Bayer Leverkusen | S Sport 2

 ⚽️20:30 | Villarreal vs Elche | Spor Smart

 ⚽️22:15 | Liverpool vs Wolverhampton | S Sport

 ⚽️22:45 | Sampdoria vs Milan | beIN SPORTS HD 3

 ⚽️23:00 | Metz vs Lyon | beIN SPORTS HD 4

 ⚽️23:00 | Alaves vs Real Sociedad | Spor Smart

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 04:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sonlandırıldı
Yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sonlandırıldı
Lyon, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izlemeye geliyor!
Lyon, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izlemeye geliyor!
Göztepe ile Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı
Göztepe ile Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı
Göztepe ile Kayserispor puanları paylaştı
Göztepe ile Kayserispor puanları paylaştı
Beşiktaş hafta sonu izin yapacak
Beşiktaş hafta sonu izin yapacak
Dusko Tosic Fatih Karagümrük ile anlaştı
Dusko Tosic Fatih Karagümrük ile anlaştı

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var 8 Aralık 2020 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Facebook’tan nasıl para kazanılır? Facebook’tan para kazanmak için ipuçları
Evde, mayalı ya da mayasız pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza hamuru malzemeleri ve tarifi
İŞKUR işsizler için verilen maaş ne kadardır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
TV 8'de O Ses Türkiye Rap başvuru şartları ve başvuru formu
İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır, başvuruda aranan şartlar nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 8 Aralık 2020 Salı Güncel altın fiyatları 8 Aralık 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Aralık 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 8 Aralık 2020 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Aralık 2020 Salı
Çocukluk dizisi Nene kimdir? İpek Çiçek'in yer aldığı diziler
Çukur Efsun kimdir? Hazal Subaşı Çukur'da hangi rolü canlandıracak?
Hurma sirkesi nasıl yapılır? Hurma sirkesi yapımı ve tarifi
Kanalların yayın akışları 6 Kasım Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Galatasaray Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi! Jean Michael Seri kimdir? Futbolcunun kariyeri ve özellikleri
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Aralık 2020 Salı
CarrefourSa Online Market nedir, nasıl indirilir? CarrefourSa Online Market indirme ve alışveriş yapma
Göz kapağı düşüklüğü estetik cerrahi fiyatları 2020
Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen hafta sonu gidilecek yerleri
Doya Doya Moda Tuğba Karhan kimdir? Yeni yarışmacı Tuğba Karhan hakkında bilgiler
Star Tv Akrep dizisi ne zaman başlıyor, dizide kimler oynuyor? Akrep 1. Bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.